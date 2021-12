Ute på arbeidsmarkedet er erfaringen noe av det samme. Mange bedrifter har etter hvert sett seg nødt til å være mer fleksible med hensyn til hvor de ansatte jobber fra. De har innsett at de må formalisere retningslinjene på hvor fleksible de som arbeidsgivere skal være. I mange tilfeller mangler man oversikt over hvor de ansatte faktisk bor og jobber. Det dukker nå opp mange nye spørsmål fra ansatte og ledere. For eksempel, vil fem års hjemmekontor fra utlandet ha betydning for skatteplikten og rapporteringsplikten for det norske selskapet de er ansatt i? Jeg må vel i hvert fall kunne jobbe noen måneder fra hvor som helst så lenge jeg betaler skatt der jeg bor? Dette er relevante spørsmål for veldig mange arbeidsgivere i dag.

Også i prosessen rundt nyansettelser er kampen om de gode hodene tøffere enn noen gang. Norske selskaper trenger arbeidskraft som ikke finnes i Norge, og de er nødt til å se til det internasjonale arbeidsmarkedet – der personer ikke nødvendigvis vil flytte på seg for å ta drømmejobben. Arbeidsgivere vil måtte gjøre alt de kan for å tilrettelegge for arbeidsmodeller og betingelser som frister. Hybride arbeidsplasser, fjernarbeid, enkle og praktiske løsninger. «War for talent», med alle de skattemessige og rapporteringsmessige utfordringene dette medfører.

Johan A. Killengreen - EY Foto: EY

EFTA på banen

Den tradisjonelle stedbundne arbeidsplassen eller hvor du faktisk bor er åpenbart ikke like opplagt i alle tilfeller. Hvor er nå de øverste myndighetene i denne diskusjonen? Faktum er at Norge trenger arbeidskraft og kompetanse fra utlandet, og utlandet trenger kompetanse fra Norge. Det regelverket vi har i dag er ikke egnet for å møte den virkeligheten vi allerede er i nå. Skatteforpliktelser og rapporteringsforpliktelsene i Norge har vært så omfattende at til og med EFTAs overvåkingsorgan ESA har kommet på banen og bedt oss endre på det.

Det avgjørende er å gjøre det enkelt å tiltrekke seg spesialister fra utlandet. Samt å gjøre det enkelt for personer i Norge å arbeide for utenlandske virksomheter.