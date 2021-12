La ikke risikoelementene skygge for lyspunktene

Ukraina presser på for å hindre en åpning, for å sikre at de forblir et viktig transittland for gass fra Russland til Vest-Europa. Konflikten om gassleveranser mellom Russland og Ukraina har pågått i årevis.

Etter at Russland annekterte Krim-halvøya i 2014 har spenningen vært betydelig. USA er motstander av Nord Stream 2, og innser at de ikke kan blokkere en avtale mellom Russland og Tyskland. Tyskland har midlertidig utsatt tillatelsen til å bruke rørledningen, slik at den ikke skal brukes til å presse Ukraina. Den geopolitiske situasjonen er betent.

Inflasjon og rente

Gassprisene, og energiprisene generelt, har eksplodert og vært medvirkende til en kraftig stigning i inflasjonen i mange land. Inflasjonspresset er en betydelig usikkerhetsfaktor ved inngangen til 2022.

Her til lands ble den høyeste prisstigningen på 13 år nylig rapportert. De seneste tallene fra USA indikerer at inflasjonen neppe vil være kortvarig, som mange ellers har trodd. I november var inflasjonen 6,8 prosent, i tråd med forventningene, men allikevel den høyeste på 39 år.

Inflasjonen er enda høyere i andre store økonomier som Russland, Tyrkia, Brasil og Argentina, og stigende i de fleste økonomier.

Inflasjonspress kan i noen grad bekjempes med renteforhøyelser, men våpenet er ikke like effektivt når inflasjonen drives av knappet på råvarer, komponenter og arbeidskraft. Vi kan forvente at mange sentralbanker vil heve renten i 2022, dog ikke mer enn at realrenten – renten justert for inflasjon – vil være lav eller negativ.

Derfor behøver en nominell renteforhøyelse ikke bety en lavere interesse for aksjemarkedet, men dagens høye verdsettelser kan komme under press.

Gode markedsutsikter

La ikke disse risikoelementene skygge for at det er lyspunkter.

Etterspørselen i økonomien er sterk. Når leveransesituasjonen normaliseres, er det et etterslep som skal fylles. Vekstutsiktene er tross alt gode. Mange sitter på oppsparte midler. Lysten til å forbruke er høy. Appetitten på aksjer er ikke svekket, og alternativene er få og dårlige. Som alltid for investorer gjelder det å balansere avkastningsmuligheter med risiko.

Det er nok av begge deler.

Henrik Sommerfelt

Head of Scandinavia