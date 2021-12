Høyesterett har for første gang tatt stilling til spørsmål under Personvernforordningen, også kjent som GDPR. I den såkalte Legelisten-dommen av 7. desember i år var spørsmålet om Legelisten.nos publisering av personopplysninger på internett var lovlig.

Eivind Grimsø Moe. Foto: Advokatfirmaet Hjort

Sunniva Jacobsen Øyen. Foto: Advokatfirmaet Hjort

Forretningsideen til Legelisten.no er å tilby et forum for anmeldelser av leger og annet helsepersonells arbeidsutøvelse. Brukere kan anonymt gi en stjernevurdering fra én til fem stjerner, og skrive en fritekstvurdering av legen. Tjenesten ligner på en rekke andre tjenester der man kan vurdere restauranter, hoteller og mange andre tjenesteytere. Anmeldelsene går imidlertid direkte på person, og ikke selskap, og er derfor personopplysninger.

De fleste anmeldelsene på Legelisten.no er positive, og slikt sett ikke belastende. Likevel vil et evalueringssystem av denne typen nødvendigvis innebære at noen får svakere resultater enn andre, og det finnes åpenbart også negative anmeldelser på tjenesten. Anmeldelsene er også subjektive, og noen av dem kan fremstå som belastende.

Legene mente at tjenesten er problematisk for deres personvern. De ønsket en reservasjonsadgang, slik at legene selv kan bestemme om de skal kunne vurderes på nettstedet eller ikke. Etter legenes syn er tjenesten ikke tilstrekkelig moderert, slik at mange usaklige eller krenkende anmeldelser blir stående.

Siden Legelisten.no også er et av de første treffene som kommer opp når en søker på et navn som er vurdert på nettstedet, opplevde legene dette som belastende. De argumenterte med at en slik vurderingstjeneste kan incentivere fastleger til i større grad å gi etter for pasientenes ønske om sykemelding eller bestemte legemidler for å unngå en negativ anmeldelse, og at fastlegenes rolle som «portvokter» av offentlige ytelser dermed ble utfordret.

Samlet sett mente legene at disse forholdene medførte at tjenesten innebar ulovlig behandling av deres personopplysninger; at Legelisten.nos registrering og publisering av personopplysninger om legene manglet behandlingsgrunnlag som påkrevd etter GDPR, som i dette tilfellet var berettiget interesse.