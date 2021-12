Husk å ta med skattekostnaden i neste års budsjett

I det totale bildet må en ta med at skattemessig verdi på selskapets eiendeler svært ofte opprettholdes ved svekket inntjening. Et nærliggende eksempel vil være at ferdigproduserte eiendeler får utsatt levering på grunn av svekket overtakelsesevne hos bestiller. Så lenge bestiller rent faktisk ikke er avviklet, vil eiendelene inngå i formuesgrunnlaget hos produsenten. Tilsvarende vil gjelde for misligholdte fordringer. Slike eksempler forsterker urimeligheten ved at selskapet må tappes for verdier for å dekke formuesskatt på det samme.

Hvem er rikingene?

Måten en omtaler «rikinger» og «rikingskatt» i politiske debatter og deler av media, er negativt ladet og gir assosiasjoner til dyre biler, store hus og materiell overflod – og ikke minst at all luksusen nærmest «har falt ned i fanget» på de det gjelder. Dette er ikke den hverdagen vi møter blant de som ofte rammes hardest av formuesskatten. Dette er eiere av små- og mellomstore bedrifter som har bidratt til å bygge lokalsamfunn gjennom flere generasjoner. Det er aktører som i tillegg til sponsing av lokale fritidsaktiviteter bidrar til å bygge infrastruktur, idrettshaller, konserthaller og andre fasiliteter som er nødvendige for å opprettholde et levende distriktsnorge. Prosjekter som uten de private aktørene aldri hadde kommet opp på det offentliges prioriteringsliste. Dette er bidrag som er gjort av patriotisme og respekt for nærmiljøet en opererer i. Dette er aktører som har delt av overskuddet med lokalsamfunnet gjennom flere år. Jakten på «rikinger» i den form den foregår nå vil i praksis kunne gå ut over lokalsamfunn og den sysselsettingen som ellers kunne vært oppnådd der.

Debatten må styres av realiteter

Uansett ståsted i forhold til formuesskatten bør det være realitetene som debatteres. For: de fleste som eier bedrifter i distriktet har ikke annen finansieringskilde enn selskapet de eier i. Realiteten er dermed at selskapet må ta høyde for denne – ikke fradragsberettigede – kostnaden i budsjettene. Dette vil gå på bekostning av fremtidig verdiskapning, tilpassing til det grønne skiftet og andre viktige og fremtidsrettede aktiviteter. Eierskap i denne type bedrifter kan ikke likestilles med passiv kapitalplassering i likvide midler og med en minimal risiko. Skatten merkes åpenbart mindre dersom formuesverdiene utgjør kontanter på en bankkonto enn av maskiner, varelager og annen direkte verdiskapende kapital. Vi får håpe at de som er satt til å styre landet etter hvert også vil se verdien av verdiskapende aktivitet. La oss også håpe at ikke flere eiere av små- og mellomstore bedrifter i distriktet kaster inn håndkleet før det skjer.

Advokat Ingvild Vartdal

Adviso