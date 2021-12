Kan vi fordøye markedssignalene?

Markedets reaksjoner har overrasket mange. Det ser ut til at markedet berømmer sentralbankene for endelig å reagere og varsle pengepolitiske innstramninger - noe markedet allerede har priset inn. Videre synes nervøsiteten over omikron å avta ettersom rapporter om relativt milde sykdomsforløp kommer inn. En intensivert vaksineinnsats med en tredje dose medvirker til å begrense sykehusinnleggelser. Endelig mener mange observatører at vi har lært å leve med restriksjoner, og effekten på økonomien forventes å være moderat.

Kan vi konkludere?

For en langsiktig investor er det klokt ikke å la de mange, daglige nyhetsinnslagene påvirke den langsiktige investeringsstrategien. Vi vet ikke hvordan markedene vil reagere. Informasjonsmengden er overveldende, og signalene er ofte i konflikt med hverandre.

Se på historien. Hva har vi lært av fortiden? Hvilke trender kan vi observere? Hva kan vi forvente vil skje i fremtiden? Se på din tidshorisont og legg en strategi du kan leve med.

2022 har vært et godt, men også utfordrende år for investorer, med store svingninger både i mange aksjer, indekser og råvarer. Pandemien har kommet, gått og kommet igjen i ny forkledning.

Den økonomiske utviklingen i Kina har vært under press, med gjeldssatte eiendomsselskaper, sterk regulering av teknologiselskapene og nye handelsbarrierer. I Tyrkia er det valutakrise. I havnene verden over er det containerkaos. Inflasjonen tiltar. Renten økes. Kryptovalutaene vinner innpass. Stormaktene har dårlig dialog seg imellom.

Det er ikke lett å være investor. Likevel har aksjemarkedet gitt en brukbar avkastning i 2021.

Så fortvil ikke over store informasjonsmengder. Vær tro mot din investeringsstrategi.

Enhver strategi skal revurderes og justeres fra tid til annen, men husk at rett belysning er viktig – enten det gjelder nærlys eller fjernlys. Tilpass kjøringen til forholdene.

Henrik Sommerfelt

CMC Markets