Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven § 14-15 (2) er altså at arbeidsgiver ikke har adgang til å foreta lønnstrekk, men det åpnes for enkelte unntak, blant annet når trekkadgangen følger av lovgivningen ellers, slik som for skattetrekk, eller for arbeidstakers egenandel til pensjonsordninger. Et annet praktisk grunnlag er der trekkadgangen «på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale», jf. § 14-15 (2) bokstav c, hvilket var den aktuelle bestemmelse i nevnte sak for Høyesterett. Et hovedspørsmål var her om det etter loven kan avtales en generell trekkadgang ved fremtidige feilutbetalinger, eller om loven krever at avtalen regulerer en konkret trekksituasjon.

Høyesterett avklarte ved dommen at det ikke er tilstrekkelig med en generell avtaleklausul som åpner for lønnstrekk ved feilutbetalinger, noe som innebærer at mange arbeidsgivere må endre sin praksis. For at en avtale skal gi grunnlag for lønnstrekk, må den konkretisere det aktuelle trekket i en slik grad at arbeidstakeren beholder forutsigbarhet for sine lønnsutbetalinger. For trekk som skyldes uriktige lønnsutbetalinger, må avtalen da i praksis være inngått enten i forbindelse med feilutbetalingen eller etterpå.

Resultatet i nevnte sak for Høyesterett ble at arbeidsgiver hverken hadde rettslig grunnlag for å foreta lønnstrekk eller kreve tilbakebetaling fra arbeidstaker

Selv om det ikke kan motregnes i arbeidstakerens lønn, taper ikke arbeidsgiver nødvendigvis kravet på tilbakebetaling. Et slikt krav kan enten ha grunnlag i avtale, eller i den ulovfestede tilbakesøkingslæren, som kort forklart innebærer at en arbeidstaker som forstår eller burde ha forstått at en utbetaling fra arbeidsgiver er for stor, plikter å betale tilbake det overskytende beløpet. Hvorvidt tilbakebetaling kan kreves, må avgjøres etter en helhetsvurdering av sakens omstendigheter, herunder størrelsen på feilutbetalingen.

Resultatet i nevnte sak for Høyesterett ble at arbeidsgiver hverken hadde rettslig grunnlag for å foreta lønnstrekk eller kreve tilbakebetaling fra arbeidstaker.

På generelt grunnlag uttalte Høyesterett at spørsmål om feilutbetalinger i praksis bør løses gjennom dialog, der lønnstrekk avtales mellom partene i konkrete tilfeller. Dersom arbeidstakeren motsetter seg trekket uten å ha gode grunner for det, risikerer vedkommende søksmål med krav om tilbakebetaling.

Christopher Hansteen

Partner i Advokatfirmaet Hjort

Håvard Nybakk Vang

Advokat i Advokatfirmaet Hjort