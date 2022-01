Børsnoterte fond vinner stadig større innpass

ETF-er ble lansert tidlig på 90-tallet og har vokst raskt. Det har også vært en betydelig produktutvikling for å tilfredsstille en bredere investormasse.

Eksempelvis kan du i dag gire ETF-investeringen i forhold til de underliggende aktiver. Du kan sågar investere i «inverse ETF-er», hvor kursutviklingen er motsatt de underliggende aktiver. En invers aksje-ETF gir da en negativ avkastning når de underliggende aksjer stiger i kurs. Disse produktene er utviklet for investorer som ikke har lange tidshorisonter.

Det lanseres fortløpende eksotiske ETF-er med høy risikoprofil, fantasifulle konstruksjoner og med uregulerte, underliggende aktiver.

CFD-er gir samme muligheter

CFD-er – Contracts for Difference – er et klart alternativ til ETF-er. Også CFD-ene speiler underliggende indekser eller sektorer. I tillegg gir CFD-er mulighet for eksponering mot valuta og råvarer. Også CFD-er byr på giringmuligheter og god likviditet.

Det at ETF-er vokser i utbredelse også for ikke-profesjonelle investorer, viser økt vilje til målrettede investeringer der investoren selv gjør dypere vurderinger. Dermed ser vi også vekst i interessen for CFD-er.

Enten man investerer langsiktig eller er spekulant, så byr menykartet i investeringsverdenen på relevante og spennende valgmuligheter. Som investor på indeksmarkeder skal du vurdere så vel kostnadsprofil som avkastningsmuligheter og risiko.

En ytterligere dimensjon er at man kan handle ETF-er som CFD og da kan man velge å gå long eller short ETF-er blant annet og man får høy fleksibilitet i giringmulighetene.

For også i passive ETF-er kan eksempelvis kostnader til automatiske rebalanseringer gi negative overraskelser. Velger du aktive ETF-er vil det fremkomme hvor mye forvalterne tar for å styre fondene.

Henrik Sommerfelt

CMC Markets