Da TGS-aksjen brøt den tekniske motstanden og toppen i rektangelformasjonen, med bunn på 78-nivået, ble det utløst kjøpssignal med potensial opp mot 110 kroner. Aksjen testet det nivået 17. og 18. januar, før den snudde ned igjen og utløste et par salgssignal. Først ved fall under 104-nivået og dernest ved fall under 100-nivået.

Det ble etablerte en ny, fallende trend med midtlinje på 85-nivået og med potensial for fall ned mot 68 og 60 kroner på 1 - 3 måneders sikt. Ned over 30 prosent fra fredagens slutt.

Fredag falt TGS-aksjen til 86 kroner på det laveste, før den sluttet på 95,36 kroner. Den sluttet med det over den tekniske støtten på 94,0-nivået. RSI sluttet også over den positive undertonen i RSI-chartet, som var bra.

Mandag faller aksjen imidlertid gjennom 94-nivået igjen og tester 200-dagers glidende gjennomsnitt. Brudd ned vil utløse nytt salgssignal.

Blandede signaler

De positive undertonene i RSI-chartet kan være signaler om at aksjen kan være i ferd med å bunne ut, etter å ha falt over 73 prosent fra toppen. Om det skjer på dagens nivå, på 78-nivået eller enda lavere, er for tidlig å si.

Det er teknisk støtte på 94,0-nivået, men brytes det kan aksjen også bryte 200-dagers snittet og falle videre mot 86,40-nivået og kanskje 84-, 80- og 78-nivået.

Faller den videre til bunnen fra oktober i fjor, som ikke er helt usannsynlig nå, er det i så fall ned i overkant av 18 prosent fra fredagens slutt. Og skal den ned mot 60 kroner er det ned 37 prosent fra fredagens slutt.

Så lenge den lange, positive undertonen i RSI-chartet holder kan korreksjoner ned bli forbigående, men her gjelder det å følge med i timen. RSI har falt under 50-nivået og det skal ikke mye til før den første positive undertonen blir brutt.

Teknisk motstand

På oversiden må aksjen etablere seg over 94-nivået. For å signalisere videre oppgang mot toppen i den fallende trenden, må den tekniske motstanden på 100-nivået brytes på stigende omsetning. Da kommer i så fall 109-nivået innen rekkevidde igjen.