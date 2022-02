Yara-aksjen var ned rundt 5,5 prosent og testet bunnlinjen i den stigende trenden det meste av dagens tirsdag. Dagen endte med et fall på 7,0 prosent til 433,90 kroner og brudd på den stigende trenden.

Ved brudd på bunnlinjen i en stigende trend tilsier teorien at den skal testes før aksjen eventuelt faller videre. Det kan bety at aksjen korrigerer opp igjen mot teknisk motstand på 440- og kanskje 446-nivået, før aksjen snur ned igjen for å teste bunnene fra i fjor høst i området 411 - 400.

Det kan også utvikle seg til en dobbel topp med halslinje på 400-nivået. Brudd på det nivået vil i så fall signalisere at aksjen kan falle ned mot 320 kroner og nivåene fra høsten 2020.