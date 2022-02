XXL-aksjen med to små kjøpssignal

XXL-aksjen stiger for andre dag på rad og er opp knappe 19 prosent på to dager. Aksjen korrigerer imidlertid foreløpig bare opp fra en bunn i den fallende hovedtrenden, som er blitt utviklet siden en topp på 28,10 kroner den 16. oktober 2020.

Det er etablert en positiv undertone i RSI-chartet, som signaliserer økende stigningstakt. I tillegg er den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet brutt for fjerde gang på knappe tre måneder. Gitt at den positive undertonen fortsetter kan eventuelle korreksjoner ned igjen mot 14- og kanskje 13 kroner bli forbigående.

Små kjøpssignal

Brudd på 50-dagers glidende gjennomsnitt og den tekniske motstanden på 14-nivået utløste to, små kjøpssignal med potensial opp mot neste tekniske motstand på 15,60-nivået. Slutter aksjen over 14,90 kroner, på stigende omsetning, vil det utløse et nytt, lite kjøpssignal. Da er potensial fremdeles opp mot 15,60-nivået og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

For å bryte den snart halvannet år lange fallende trenden må den positive undertonen i RSI-chartet fortsette, og samtidig må aksjen bryte 200-dagers glidende gjennomsnitt og etablere seg på oversiden av 15,60-nivået. Et trendbrudd vil imidlertid ikke være et faktum før aksjen etablerer seg på oversiden av 16-nivået.