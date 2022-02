En geopolitisk game changer

Selv om de siste amerikanske sanksjonene er utformet for å gi færrest mulig internasjonale negative ringvirkninger, vil tiltakene kunne forstyrre allerede svekkede globale forsyningskjeder.

Europeisk økonomi er mer utsatt enn amerikansk eller kinesisk økonomi, ettersom Russland bidrar med en tredjedel av regionens olje og førti prosent av gassen. Selv om russiske myndigheter har sagt at energitilførselen ikke vil påvirkes av de militære aktivitetene, er energispørsmålet noe Putin kan benytte til sin fordel for å legge press på europeiske politikere, også etter at militæraksjonen er over og den nye kalde krigen begynner.

Stiger energiprisene videre kan dette svekke kjøpekraften til husholdninger, skape nye utfordringer for industriproduksjon og næringsliv, og dermed utløse en svakere økonomisk utvikling, som igjen kan påvirke markedsutviklingen.

Inntil videre sterkt økonomisk bakteppe

For økonomien er det en formildende faktor at økt etterspørsel etter statsobligasjoner bidrar til lavere markedsrenter. Selv om stigende energi- og råvarepriser kan gi en ytterligere inflasjonsimpuls, vil den geopolitiske usikkerheten kunne bidra til et svakere vekstutsikter, som igjen gjør sentralbankene mer forsiktige med rentehevinger.

Det er fortsatt større grunnlag for optimisme enn pessimisme med hensyn til utviklingen i verdensøkonomien. Både bedrifter og husholdninger har større kapitalreserver enn normalt, noe som gir bedre evne til å absorbere usikkerhet, høyere energi- og matpriser, samt kursfall i finansmarkedene.

De siste aktivitetsindikatorene for amerikansk og europeisk økonomi viste solid fremgang fra januar til februar, og analytikerne venter fortsatt sterk BNP-vekst i verden i 2022.

Hva betyr dette?

For oss som investorer skaper kursfallene usikkerhet og frykt, og for noen kanskje en tilbøyelighet til å selge eller gjøre endringer i porteføljen.

Som nevnt over har geopolitiske kriser som oftest vært relativt kortvarige, og eventuelle tegn til nedtrapping, lavere energipriser eller færre økonomiske konsekvenser vil reflekteres i kursoppgang i finansmarkedene. Det er derfor avgjørende at man beholder roen og holder seg til planen som er lagt.

I dialogen med våre kunder bruker vi mye tid på å kartlegge den helhetlige økonomiske situasjonen, ikke bare den finansielle. Basert på dette utarbeides en langsiktig strategi som er tilpasset de individuelle forutsetningene.

Å holde seg til denne planen er viktigste ingrediens i suksessoppskriften for god avkastning gjennom investeringsperioden – inkludert fine oppturer, men også skremmende nedturer.

Christian Lie

Sjefstrateg, Formuesforvaltning