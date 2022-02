Da jeg ved inngangen til 2022 anbefalte å søke trygge havner, tenkte jeg ikke på risikoen for en invasjon i Ukraina. Jeg var mer fokusert på inflasjonen, renten og signaler fra sentralbankene. Nå er disse bekymringene, som fortsatt er reelle, overskygget av Putins groteske handlinger.

Invasjonen i Ukraina bekrefter at investeringer er forbundet med mange risikofaktorer. Man kan ikke ta høyde for dem alle.

Som investor er det viktig å unngå panikk samtidig som du forholder deg til endringer i risikobildet. Vurder din investeringsprofil. Vil du fortsatt sove godt om natten hvis Russlands massive militære angrep blir langvarig? Hvis ikke er det kanskje på sin plass med noen justeringer.

La oss se kort på hva som har skjedd siden Putin gikk inn i Ukraina. Her er utviklingen den siste uken i februar:

Aksjene falt kraftig, men rettet seg mot ukeslutt. Størst fall i Russland

Oslo Børs: Falt kun omkring 0,25 prosent, holdt oppe av den sterke oljeprisen Den russiske MOEX indeksen: Ned 20 prosent (store fall til Sberbank, Gazprom og Lukoil) S&P 500: Minus 0,5 prosent Hang Seng: Falt 7,6 prosent

Råvarer steg, og Brent-oljen ble omsatt på over 100 dollar fatet. Andre råvarer som nikkel, aluminium, kobber og sink steg også markant.

Den russiske rubelen falt markant og den amerikanske dollaren styrket seg mot de fleste valutaer. I en ekstrem usikker situasjon er det vanskelig å manøvrere. Vi vet jo ikke hvor langvarig eller omfattende krigen blir. Hvordan forholder du deg til risiko? Hvilken tidshorisont har du på dine investeringer? Her har du noen strategiske muligheter:

Sitt stille i båten: Unngå panikk, krig er ikke det samme som langvarige aksjefall. Faktisk har vi sett at aksjekursene har steget under de fleste kriger. Da Russland annekterte Krim i 2014, gikk det kun en måned innen børsene hentet seg fra kursfallet som følge av invasjonen. Det er dog grunn til å tro at reaksjonene på invasjonen denne gang kan bli kraftigere og varigheten betydelig lengre.

Unngå panikk, krig er ikke det samme som langvarige aksjefall. Faktisk har vi sett at aksjekursene har steget under de fleste kriger. Da Russland annekterte Krim i 2014, gikk det kun en måned innen børsene hentet seg fra kursfallet som følge av invasjonen. Det er dog grunn til å tro at reaksjonene på invasjonen denne gang kan bli kraftigere og varigheten betydelig lengre. Søk mot trygge havner: Mange investorer øker nå sin andel obligasjoner. Det selges aksjer i selskaper som er eksponert mot Russland. Ønsker du å bli i aksjemarkedet, bør du, som alltid, spre risiko og finne solide selskaper som normalt står godt i kriser.

Mange investorer øker nå sin andel obligasjoner. Det selges aksjer i selskaper som er eksponert mot Russland. Ønsker du å bli i aksjemarkedet, bør du, som alltid, spre risiko og finne solide selskaper som normalt står godt i kriser. Kjøp når andre flykter: Bruk kursfall til å kjøpe aksjer du har langsiktig tro på. Med forbehold om den store usikkerheten Ukraina-situasjonen medfører, kan det være muligheter for å kjøpe selv gode aksjer billig. Det kan også være gode muligheter i å kjøpe aksjer innen fornybar energi og andre sektorer som kan dra nytte av sanksjonene mot Russland.

Putin er uforutsigbar. Han virker godt forberedt, og sanksjonene har han innkalkulert. Finansielt er Russland styrket etter lang tids høye olje- og gasspriser. På denne bakgrunnen kan vi frykte at den militære intervensjonen i Ukraina vil bli langvarig.

Vi skal også nevne at risikoen for at Ukraina ikke kan betjene sin gjeld er kraftig stigende, og det ses på forsikringspremiene. Finansmarkedene er nervøse. Det går neppe over med det første.

Henrik Sommerfelt

CMC Markets