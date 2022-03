Finnes det alternativer til dyr dollar?

Med utsikt til flere renteforhøyelser i den amerikanske sentralbanken i år, kan dollaren potensielt bli ytterligere styrket. Det vil styrke inflasjonspresset i mange land, da de fleste råvarer handles i dollar. Den skyhøye prisen på bensinpumpene skyldes ikke bare en høy oljepris, men også dollarkursen. Samtidig søker investorer mot trygge havner i usikre geopolitiske tider, som vi i høyeste grad befinner oss i. Det øker etterspørselen etter dollar.

Går vekk fra dollar?

I CMC Markets ser vi nå tegn på at markedet forsøker å gjøre seg mindre avhengig av dollaren. – Vi har i denne uken sett at Saudi Arabia har antydet at de kan gjøre oljetransaksjoner med Kina i yuan, samtidig som India sonderer mulighetene for å kjøpe russisk olje med indiske rupis, og dette kan indikere et større skifte over lengre tid, sa kollega Waquas Sarwar, til FA TV denne uken. Han forklarte at reduksjonen i støtteprogrammene hos sentralbankene FED og ECB, den europeiske sentralbanken, vil resultere i mindre likviditet av penger i markedet, og at aktørene derfor undersøker alternativer til dollaren.

Det var ellers dramatikk mot slutten av uken da Russland skulle betale 117 millioner dollar i renter på obligasjonslån til internasjonale investorer. Spekulasjoner gikk på om landet var i stand til å betjene gjelden, og om de ville betale deler av beløpet i rubler. Russland sier selv at beløpet er betalt, visstnok med de dollar som er innefrosset som følge av sanksjonene. - Vi har pengene, vi har foretatt transaksjonen, nå er ballen hos amerikanerne, sa finansminister Anton Siluanov. I starten av april forfaller et langt større beløp, to milliarder dollar, så hodepinen fortsetter for Moskva.

Dollaren er styrket av høy inflasjon, renteforhøyelser og investorenes søken etter en trygg havn i en geopolitisk turbulent tid. Spørsmålet er nå om dollaravhengigheten åpner for alternative betalingsvalutaer på hittil dollardominerte markeder.

Henrik Sommerfelt

CMC Markets