Hvorfor faller aksjen så mye nå?

Investorer som selger «short» er en integrert del av aksjemarkedet. Dette er ikke skumle menn i grå frakker. Det er investorer som synes enkelte aksjer er overvurdert og som spekulerer i at kursen skal falle.

Teknisk sett låner de aksjer i et selskap fra en annen aksjonær mot en rentebetaling og selger dem for senere gjenkjøp til en antatt lavere kurs. Deretter blir de returnert til den opprinnelige eier. Hos institusjonelle investorer er short-strategier satt i system. Men kanskje ikke like kjent er det at du selv kan bli shortselger. Dog ikke risikofritt.

Det kan være flere grunner til at investorer shorter aksjer. Ofte er det i selskaper som har en høyere aksjekurs enn investorene mener kan forsvares.

Det kan også være spesifikke bransjer som investorer mener er utsatt, eksempelvis flyselskaper eller biotek. Spesielt biotek har vært utsatt det siste året, og shorting har funnet sted selv i biotekselskaper med gode utsikter.

En favoritt hos shortselgerne

Et av de selskaper her i Norden som har hatt store kurssvingninger de siste årene, er helseteknologiselskapet Ambu, som er notert på Københavnbørsen.

En voldsom eufori omkring selskapet drev kursen opp til kr. 346 i april 2021, og den ble den suverent dyreste aksjen på børsen, målt på price/earnings (p/e), som steg til over 400. Det vil si at du skulle betale 400 kroner for en krones forventet overskudd.

Ambu har vært et opplagt mål for short-selgere, og aksjen har vært den mest shortede aksjen på Københavnbørsen. I februar i år var hver syvende aksje i selskapet lånt og solgt short, ifølge Per Hansen i Nordnet.

Når selskapet senere leverte sviktende resultater, så startet kursfallet. Bedre ble det ikke av en rekke nedjusteringer, som er som bensin på bålet for shortselgere.