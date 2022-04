Boligmarkedenes dilemmaer

Så der er vi: Den eneste løsningen som garantert gir den ønskede region- og boligutvikling er utelukket.

SSBs befolkningsprognoser

2020 2050 Endring, prosent Endring, antall personer Viken 1.241.165 1.469.482 18,4 228.317 Oslo 693.494 800.540 15,4 107.046 Rogaland 479.892 539.837 12,5 59.945 Agder 307.231 342.328 11,4 35.097 Trøndelag 468.702 516.572 10,2 47.870 Vestfold og Telemark 419.396 456.617 8,9 37.221 Vestland 636.531 692.033 8,7 55.502 Møre og Romsdal 265.238 277.445 4,6 12.207 Innlandet 371.385 388.394 4,6 17.009 Troms og Finnmark 243.311 251.489 3,4 8.178 Nordland 241.235 237.418 −1,6 -3.817 Kilde: SSB



Næringsstøtte derimot, som ikke virker, er alle politiske partier (og deres sponsorer) forelsket i. Ta landbruksstøtten. Jo mer investeringsmidler du tilfører sektoren, desto færre gårdsbruk trenger du. En klok næringsutvikling gir effektivisering og befolkningsnedgang. Men hadde du betalt folk for å bo på småbruk – ikke for hva de produserer – kunne antall gårder blitt nøyaktig slik du ønsket.

Boligpriser og boligbygging

Der tredje dilemma er boligpriser versus boligbygging. Jo høyere boligpriser, desto skjørere blir bankenes finansielle stabilitet. Men høye priser bidrar også til at mer blir bygget. Dermed er rentehevinger, som er myntet på å dempe boligprisene, også en måte å redusere boligbyggingen på – med fremtidig boligmangel og unødig høye boligpriser på lang sikt som det endelige resultat.

Det fjerde dilemma ligger i hvem som skal få kjøpe. I vår tid lar vi rike får lov til å kjøpe så mye de vil, men begrenser fattigfolks evne til å låne til bolig via en boliglånsforskrift. Over tid skapes nye klasseskiller som ikke har noe med hvor hardt du jobber, eller hvor godt du gjør det på jobben.

Nei, det nye klasseskillet går på om du har myndighetenes tillatelse til å få et fornuftig boliglån! Og kommer du deg ikke inn på boligmarkedet nå, kommer neppe dine barn eller barnebarn inn heller. Med en særs streng boliglånsforskrift gjenoppstår middelalderens leilendingssystem.

Marked mot kvoter

Dagens system skaper også et dilemma når det gjelder bruken av markedsmekanismer versus kvoter. De rike får låne så mye de vil og kjøpe så mye de vil. De fattige stilles overfor kvoter i begge markeder. Bedre da å bruke skatter som verktøy for uønsket adferd i bolig- og lånemarkedene for både fattig og rik. Som for alt annet får du lov til å kjøpe så mye på kreditt, og så mange boliger, som du vil. Men låner du for mye i forhold til inntekten, eller kjøper du for mange boliger, bør du betale mer i skatt.

Det er også en avveining mellom unge og gamle. De unge som har desperat behov bolig har naturlig nok lav lønn i forhold til de godt voksne som plukker opp leiligheter som om de var frimerker. En låneregel basert på dagens inntekt diskriminerer de unge som er i startgropen på sin karriere. Det til tross for at de kan være en vel så god kreditt som oss over 50. De har jo en lang karriere med stigende inntekter foran seg. Et dilemma som forsterkes av at Norge har relativt høye skatter på lønn, men lave kapitalskatter.

Alle disse dilemmaer blir stadig mer akutte, nå som Norge har vunnet uventede store energiinntekter

Alle disse dilemmaer blir stadig mer akutte, nå som Norge har vunnet uventede store energiinntekter. Mange tror at boligprisene nå vil flate ut. Det kommer neppe til å skje. Forsiktige anslag tilsier at Norges handelsbalanse blir 2.000-3.000 milliarder kroner bedre på 2020-tallet enn vi trodde for bare ett år siden. Penger som før eller siden tilføres husholdningene.

Dette er løsningene

Det er på tide at Norge får en omforent region-, bolig-, skatte- og kredittpolitikk. Her er mine forslag til løsning av de ulike dilemmaer:

Dropp statlige prestisjebygg i de store byer, og stimuler flytting av statsansatte til hjemmekontor i grisgrendte strøk

Innfør 100.000 kroner i boligstøtte per år der myndighetene vil ha flere folk, og én million kroner i etableringsstøtte for familier som flytter dit

Gi bøndene apanasje knyttet til gården de bor på, ikke investeringsstøtte

La folk i etableringsfasen få låne ti ganger sin inntekt, avdragsfritt så lenge de har små barn

Innfør en formuesskatt på fem promille av boligens verdi for alle som eier flere boliger

Lag et statlig investeringsselskap som kan kjøpe opp boliger i uår, og selge dem ut igjen i perioder med sterk prisoppgang. Slik stabiliseres boligbyggingen over tid.