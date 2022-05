Økonomenes bom bør gjøre oss urolige

Sist vi opplevde slike nivåer på inflasjonen, var på 1970- og begynnelsen av 80-tallet.

Endringer

Årsaken til den høye inflasjonen i dag er blant annet sterkt stigende råvarepriser og forhold som er unike for corona, som forsyningskjedeproblemene.

I tillegg har mange sentralbanker vært for sent ute med å begynne å sette opp styringsrentene og således latt pengepolitikken være stimulerende litt for lenge. Samtidig er det også fundamentale forhold som er i ferd med å endres.

Blant annet har verden de siste 20–30 årene hatt strukturelt lav inflasjon i kjølvannet av Kinas inkludering i Verdens Handelsorganisasjon, økt andel kvinner i arbeidsstyrken samt økt inkludering av Øst-Europa i europeisk handel og arbeidsstyrke.

I tillegg har vi de siste tiårene hatt lave energi- og metallpriser etter en overinvestering fra 2000–2011 kombinert med lav vekst i fremvoksende økonomier og Europa.

Bekymringsfullt

Både demografiske forhold og lave råvarepriser er nå i ferd med å reverseres.

Det er derfor grunner til at vi kan få strukturelt høyere inflasjon fremover enn vi har hatt etter finanskrisen. Men det er på ingen måte sikkert ettersom det altså er så mange forhold som påvirker inflasjonen samtidig.

Med fasiten i hånden er det bekymringsfullt at så mange hundre tusen økonomer (altså markedet) ikke klarte å forutse dagens høye inflasjon. Fortsatt tror markedet at dagens inflasjon når toppen i løpet av et par måneder og deretter gradvis normaliseres over noen år.

Etter å ha oversett dagens høye inflasjon er et slikt scenario der inflasjonen normaliseres på relativt kort sikt på ingen måte sikkert.

Derfor bør både investorer og bedrifter også forberede seg på et annet scenario der inflasjonen blir betydelig høyere enn 2 prosent over tid. Det igjen kan bety perioder med renter betydelig høyere enn dagens nivåer.

* Grafen over, som viser den amerikanske sentralbankens forventede styringsrente de neste tre årene på ulike tidspunkter historisk, illustrerer at det ikke er første gang Federal Reserve bommer på styringsrenten fremover i tid.