Fed-effekten avtar

Som ventet økte USAs sentralbank styringsrenten med et halvt prosentpoeng på onsdagens rentemøte. Fed-sjef Jerome Powell signaliserte samtidig at de neste par hevingene blir på maksimalt 0,5 prosentpoeng hver, og dette skapte ellevill entusiasme blant investorene. Resultatet ble en kraftig rekyl i de internasjonale børsindeksene.

Allerede torsdag ettermiddag var humøret imidlertid mer avdempet, og USA-børsene var ned med 1-3 prosent. En årsak var ny statistikk som viser at amerikanske arbeidstageres produktivitet, definert som produsert volum delt på antall arbeidstimer, sank med 7,5 prosent i første kvartal. Fallet var større enn noen gang siden 1947 og 2,3 prosentpoeng verre enn ventet. Også antallet nye søkere om arbeidsledighetstrygd oversteg økonomenes forventninger, mens lønnskostnadene økte kraftig. Utviklingen bekrefter at verdens største økonomi er inne i en periode med stagflasjon.

Slike forhold taler for at Fed trolig vil stramme inn på en forsiktig, heller enn aggressiv måte. Dette reflekteres allerede i prisingen av rentederivater. Ved firetiden torsdag regnet markedet det som mest sannsynlig at Powell jekker opp renten med fattigslige 0,25 prosentpoeng i juni og så 0,5 prosentpoeng i juli. De vil da ligge på henholdsvis 1 og 1,5 prosent. Til sammenligning ble det for en uke siden ventet et nivå på 1,5 prosent neste måned og 2 prosent i juli.

Samtidig har store amerikanske nettselskaper gitt skuffende «guiding» for resten av året. Ebay-kursen var torsdag ettermiddag ned med mer enn 7 prosent, som følge av en uventet lav inntektsprognose for andre kvartal. Shopify meldte på sin side at både topp- og bunnlinjen overrasket negativt i første kvartal. Aksjen stupte 17 prosent på Nasdaq-børsen.

Twitter var derimot et lyspunkt. Elon Musk har tilsynelatende sikret seg tilstrekkelig finansiering til å ta over konsernet, og ved firetiden torsdag var aksjekursen opp med 4 prosent. Tesla-milliardæren ventes for øvrig å ta over som midlertidig toppsjef i Twitter, etter at kjøpet er ferdigstilt.