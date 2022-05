Buy in May and tap dance away?

Disse faktorene har vært medvirkende til at de fleste aksjemarkedene er ned i år. Unntakene finner man blant de råvaretunge børsene, eksempelvis Oslo Børs som fortsatt er i positivt territorium. Men hva skjer hvis inflasjonsveksten begynner å falle?

Vi så forrige måned at flere komponenter begynte å vise negativ vekst måned-over-måned, og konsensus ligger inne med at inflasjonen i USA toppet ut i første kvartal. Muligheten for at vi ser negativ endring i inflasjonsveksten allerede på onsdag er helt klart til stede.

I figuren viser jeg annualisert månedlig avkastning for S&P 500 avhengig av hvor høyt inflasjonsnivået er. Den andre komponenten i grafen er hvorvidt den årlige inflasjonsveksten faller eller stiger målt fra forrige måned. Om konsensus har rett, skal vi se en lang periode med fallende årlig inflasjonsvekst fremover.

Historisk har fallende inflasjonsvekst i snitt vært positivt for S&P 500. Spesielt når vi kommer fra et inflasjonsnivå på over 8 prosent. Det er riktignok veldig lenge siden vi har sett inflasjonstall på over 8 prosent i USA, men tendensen er helt klart til stede når inflasjonen er mellom både 4-6 prosent og 2-4 prosent.

ARTIKKELFORFATTER: Delphi-forvalter Tian Tollefsen. Foto: Ivan Kverme

Det er uansett tydelig at markedet liker at inflasjonsveksten avtar, spesielt når inflasjonen er høy. Men med alle de kreftene som er i sving for å få ned veksten her i verden, er det kanskje også naturlig å tenke seg at BNP-veksten også vil kunne falle fremover.

Dersom vi justerer for fallende veksttakt i økonomien, for eksempel ved OECD sin ledende indikator, ser vi likevel at avkastning holder seg i positivt terreng i snitt, så lenge inflasjonen faller. Aksjeavkastningen er derimot dypt negativ dersom inflasjonsveksten er stigende og den årlige økonomiske veksttakten er fallende fra forrige måned.

Dette er selvfølgelig en svært enkel analyse, men vi har hatt en periode med kraftig vekst i inflasjonen og uten tvil kraftig motvind i aksjemarkedet. Indeksene er ned, men nedgangen er beskjeden i forhold til hvor negativt sentimentet er. Under overflaten har vi riktignok sett et blodbad i flere segmenter av markedet. Flere av de mest spekulative aksjene har allerede korrigert ned 70 til 80 prosent.

I en verden der det er vanskelig å finne positive datapunkter, utenom at alle allerede er ekstremt negative, så hadde det helt klart hjulpet om inflasjonsveksten kom ned, og jo fortere jo bedre. Det er mulig mai blir for tidlig, men sannsynligheten for at man skal «buy in may» i stedet for å «stay away» er kanskje bedre enn den pleier.