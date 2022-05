En perfekt storm for fremvoksende økonomier

I tillegg har kinesisk ettbarnspolitikk mellom 1980 og 2015 medført at den kinesiske befolkningen aldres fortere enn i vestlige land. Arbeidsstyrken ventes å nå toppen i løpet av et par år, og deretter begynne å falle. I tillegg har Kina på kort sikt også fått problemer med sin nulltoleransepolitikk mot korona. Men trolig er dette løst i løpet av noen kvartaler med økende vaksinering og gradvis oppnåelse av flokkimmunitet.

«Vår dollar, deres problem»

Det er allment kjent at en sterk dollar er negativt for risikoappetitten i verden. For fremvoksende økonomier er dette ekstra ille av tre årsaker; a) en rekke fremvoksende land låner penger i dollar og blir dermed straffet hardt når dollaren styrker seg, b) en sterkere dollar eksporterer inflasjon fra USA til resten av verden og c) en sterkere dollar presser flere av fremvoksende økonomier til å heve styringsrenten og dermed svekke økonomien for å forsvare deres valutaer.

Inflasjon og økende matvarepriser destabiliserer

På toppen av det hele har høy inflasjon i verden, og spesielt på matvarer, medført at en rekke av de fremvoksende landene er spesielt sårbare. Det skyldes at fattige bruker en større del av sin lønn på mat og energi. Når disse prisene stiger medfører det derfor enda større problemer blant deres konsumenter. Lavere disponibel inntekt gir økende sosial misnøye og økt risiko for en ny arabisk vår etter hvert som året stiger frem.

Basert på disse faktorene virker det som om investeringer i fremvoksende økonomier kan fortsette å gjøre det dårligere enn USA og Europa en god stund til.

Bilde: Relativ avkastning for aksjer i fremvoksende økonomier og USA

fremvoksende markeder MSCI og Macrobond

Bilde: Avkastning for aksjer i fremvoksende økonomier og USA (i USD)

fremvoksende markeder MSCI og Macrobond

Anders Johansen

Sjefstrateg, Danske Bank