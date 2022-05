Høy oljepris rammer aksjemarkedene

Oljeprisen fremover vil påvirkes av mange forhold, ikke minst om Russland finner alternative kjøpere til sin olje. Både India og Pakistan har inngått oljekontrakter med Russland til fordelaktige priser. Center for Research on Energy and Clean Air hevder at Kina har kjøpt olje fra Russland for seks milliarder euro i krigens første to måneder, ifølge Dagbladet Børsen. Hvis Russland ikke får solgt all sin olje, vil etterspørselen etter olje fra andre leverandører overstige produksjonen. Det kan føre til ytterligere prisstigninger. Skal vi tro DNB Markets, kan prisen på Brent stige til 130 dollar fatet innen utgangen av året og forbli høy i flere år.

Blandede effekter

Dagens relativt høye oljepris, kombinert med en sterk dollar, har store implikasjoner for aksjemarkedene. De positive først: Oljeselskapene og serviceselskapene i bransjen høster fruktene av høye energipriser. Ser man på energiindeksen på Oslo Børs, som primært omfatter olje og oljeserviceselskapene, så er den steget 43 prosent i år og 95 prosent det siste året. Det har vært drivkraften til at hovedindeksen på Oslo Børs er steget 3 prosent i år. Hvis du fjernet kun Equinor fra hovedindeksen, ville den ha falt mer enn åtte prosent i år!

For børsmarkedene generelt er den høye oljeprisen alt annet enn bra. For det første er den en av de viktigste drivere til den høye inflasjonen vi nå ser. Inflasjonen er på rundt 7-8 prosent i USA og Europa. Høy inflasjon er gift for aksjemarkeder. Sentralbankene, som generelt sikter mot en inflasjon på omkring to prosent, bruker rente som våpen for å bekjempe prisstigninger. Når husholdninger skal bruke mer av sin inntekt på energi og på å betjene gjeld, så er det mindre disponibelt til reiser, underholdning, restaurantbesøk og kapitalvarer som biler og elektronikk. Privatforbruket dempes. Aksjene faller. Hittil i år er globale aksjekurser falt 18 prosent målt på verdensindeksen MSCI ACWI.

Brutalt for flyselskapene

Energi er en viktig innsatsfaktor i en rekke bransjer. Når energiprisene stiger, blir det dyrere å produsere, alt fra gjødsel og isolering til metaller og sement, for å nevne noen av de mange utsatte bransjene. Oljeprisen har selvsagt også en direkte påvirkning på all transport. Transportører, rederier, shipping og ikke minst flyselskaper opplever nå sterkt økte kostnader. Ifølge sammenslutningen av flyselskapene, IATA, er prisen på jet-fuel steget 126 prosent det siste året og er nå på det høyeste nivået på 14 år. Drivstoff er flyselskapenes største enkeltkostnad, og dagens høye pris gjør dype innhugg i selskapenes lønnsomhet.

Det er umulig å spå om utviklingen i oljeprisen. Den fluktuerer ofte kraftig og kan reagere voldsomt på endringer i markedssituasjonen. Men for å omskrive et sitat fra Mark Twain: Ryktet om oljebransjens død er sterkt overdrevet. Nå pumpes olje som selges til høye priser over hele verden. For klimaet, og for oss investorer, er dette slett ikke uproblematisk.

Henrik Sommerfelt

CMC Markets