Europa har sovet i den sikkerhetspolitiske timen

Artikkel skrevet av sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank

Ukrainakrigen har satt sikkerhetspolitikk på dagsorden over hele verden. Heldigvis har konflikten ikke utviklet seg til en ny verdenskrig, men i motsetning til det de fleste er klar over, har konflikten mellom USA, Kina og Russland allerede pågått i flere år på mindre synlige områder. De siste årene har nemlig disse landene utkjempet en usynlig krig i verdensrommet, i cyberspace og under vann.

Sikkerhetspolitikk handler om hvordan et land skaper langsiktig sikkerhet rundt avgjørende ressurser, og hvordan landet kan forsvare disse interessene. Vann, mat og energi er avgjørende ressurser for alle land. Kritisk er også tilgang på resurser man trenger for å støtte sine viktigste industrier. Et lands sikkerhetspolitiske strategi vil derfor avhenge av egne ressurser, geografi og allianser man er en del av.

Forsyningslinjer på tvers av land, og spesielt på havet, er mer sårbare enn leveranser på land. I tillegg har det siste året vist hvor viktig det er å ha en diversifisert forsyning slik at man ikke settes ut av pandemier og konflikter. I konfliktsituasjoner trenger man også et sterkt forsvar for å virke avskrekkende og kunne beskytte egne interesser med troverdighet.

Norge har en unik tilgang på naturresurser. Vi har vannkraft, fjorder til fiskeoppdrett og ikke minst olje og gass. Samtidig har vi et kaldt og langstrakt land. Derfor har vi utfordringer rundt matsikkerhet. Europa er i en annen situasjon. De mangler energi og en rekke råvarer til industrien, i tillegg mangler også en del mat. Europa er også spesielt på grunn av alle de selvstendige nasjonene som samarbeider handelsmessig via EU og en har en felles valuta. Brexit har minnet oss på at dette er en skjør union bestående av land som historisk har utkjempet en rekke kriger og konflikter. For tiden samarbeider landene godt militært via NATO, men storebror USA er særdeles viktig og således en svakhet i systemet.

Den moderne verden, og ikke minst moderne krigføring, er avhengig av et velfungerende satellittsystem. I 2021 ødela Russland sin egen satellitt ved å beskyte den med et missil. Dette medførte en betydelig mengde vrakrester i verdensrommet som understreker ovenfor USA at Russland på denne måten delvis kan lamme USAs satellittsystem. Kina på sin side skjøt opp en satellitt med en arm som deretter sendte en gammel satellitt ut i en ny og fjernere bane rundt jorden. I tillegg planlegger Russland og Kina å bygge en base på månen innen 2027.

I januar i år ble en av to fiberkabler mellom Svalbard og fastlands Norge, som er viktig i vestlig satellittkommunikasjon, kuttet. Det norske politiet har etterforsket situasjonen og konkludert med at det trolig er gjort med vilje. Det er grunn til å tro at tilsvarende konkurranse også foregår i cyberspace og under vann.

Europa har de siste tiårene fokusert på det grønne skiftet og har investert lite i forsvar. Dette har medført at sikkerhetspolitiske interesser, som tilgang på energi og evne til å forsvare sine ressurstilganger, er betydelig svekket.

Land som Kina, Russland og USA har prioritert annerledes og er derfor bedre rustet til geopolitiske konflikter fremover. I perioden fremover vil Europeiske land måtte investere kraftig på disse områdene for ikke å bli helt akterutseilt og enda mer avhengig av USA enn de allerede er.