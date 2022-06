Kan gi kraftigere rentegrep og oljeprisfall

Høyere inflasjon enn ventet i mai bidro til å øke troen på at FED vil ta kraftigere rentegrep fremover, men også at dette kan bidra til å bremse veksten ytterligere og gi redusert oljeetterspørsel.

0,5 prosentpoeng i juli?

Ifølge CME FedWatch Tool er det nå 87,3 prosent sannsynlighet for en heving av renten i USA med 0,5 prosentpoeng, til intervallet 1,25 - 1,50 prosent, på møtet 15. juni. Før møtet 27. juli er det imidlertid blitt mer usikkert om renten vil bli hevet med nye 0,5 prosentpoeng, til neste intervall på 1,75 - 2,0 prosent.

For en uke siden var det priset inn 80 prosent sannsynlighet for en heving med 0,5 prosentpoeng, men fredag har den nesten kollapset til fordel for en heving med 0,75 prosentpoeng, til intervallet 2,0 - 2,25 prosent.

På septembermøtet er det nå størst sannsynlighet for en heving med nye 0,5 prosentpoeng, til intervallet 2,50 - 2,75 prosent. Torsdag var sannsynligheten på lave 13,7 prosent, men fredag har den steget til 45,8 prosent.

Oljeprisen under 100 dollar?

Oljeprisen falt også i kjølvannet av inflasjonsrapporten fredag, trolig på forventninger om lavere vekst og redusert oljeetterspørsel, samtidig som OPEC+ nylig varslet en økning i produksjonen.

Brent-oljen er fredag kveld ned 1,6 prosent til 121,07 dollar, mens WTI-oljen er ned 1,5 prosent til 119,65 dollar.

Fremtidsprisene for Brent-oljen faller også fredag, og for juni neste år er den ned 1,9 prosent til 102,74 dollar.

Fremtidsprisene for den amerikanske råoljen peker også videre nedover. For november ligger den på 109,59 dollar, mens for juni 2023 er den 98,23 dollar.