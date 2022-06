Sjefstrateg: – Du bør endre måten du setter sammen porteføljen på

Alle modeller i økonomistudiet inneholder et risikofritt alternativ til aksjer. Det er normalt et statssertifikat fra et land med høy betalingssikkerhet som USA eller Norge, men forenkles ofte til bankinnskudd. Statssertifikater i et trygt land reduserer både risiko for mislighold og følsomhet for stigende renter så mye at man i modellene omtaler dem som risikofrie. Så lenge inflasjonen er lav, og ikke minst stabil, er det en grei antagelse. I det øyeblikket inflasjonen verken er lav eller stabil, blir situasjonen derimot en helt annen.

Investeringsrådgivere over hele verden har systemer som er tuftet på disse modellene. Derfor vil en investor som møter en fysisk rådgiver i en bank, eller en sparerobot på internett, få vite at de enkelt kan justere sin risiko ved å tilpasse andelen aksjer og obligasjoner i porteføljen.

Fra 2000 til 2008 var sparerenten i norske banker betydelig høyere enn inflasjonen. Dermed fikk investorer en realavkastning, dvs. avkastning justert for tap av kjøpekraft, ved å plassere sin langsiktige sparing i bank. Under finanskrisen i 2008 ble store deler av de globale rentene satt ned til null. I Norge forble rentene noe høyere ettersom oljeprisen relativt raskt etter krisen steg tilbake over 100 USD per fat. I perioden fra 2008 til 2014 var innskuddsrenter og inflasjon i Norge derfor omtrent like. Da oljeprisen falt i 2014 ble derimot både inflasjonen høyere og rentene lavere. Siden 2014 har vi derfor vært i en situasjon med negativ realavkastning på langsiktig sparing i bank også i Norge.