Aksjen har steget 122 prosent siden bunnen på 51,4 kroner intradag den 29. oktober 2020. Underveis er det blitt utviklet en stigende trend og aksjen tangerte nylig all-time high på 114 kroner fra 13. januar 2020.

Dette har skjedd

Da aksjen brøt den tekniske motstanden på 58-nivået 5. februar i fjor nærmest eksploderte den. Først steg den raskt 25 prosent, og etter en liten korreksjon fortsatte oppturen. Frem til 9. juni 2021 steg aksjen 90 prosent fra bunnen. Etter en ny korreksjon på 24 prosent steg aksjen enda en gang til 95 kroner.

OKEANIS: Tankaksjen har steget 120 prosent siden bunnen i oktober 2020. Tradingview

Da den neste korreksjonen kom var det fare for at aksjen kunne utvikle en dobbel-topp-formasjon, med halslinje på 73-nivået. 73-nivået ble brutt og signaliserte egentlig at aksjen kunne falle tilbake mot 51 kroner igjen.

Aksjen bunnen imidlertid ut på 68 kroner 24. januar i år. Dermed var også neste bunn etablert, i det som har utviklet seg til en bred, stigende hovedtrend.

Stigende sekundærtrend

Innenfor den stigende hovedtrenden har det utviklet seg en stigende sekundærtrend. Det er også blitt etablert et såkalt gyllent kryss, ved at 50-dagers glidende gjennomsnitt har brutt opp gjennom 200-dagers snittet. Det er et langsiktig, positivt signal og kom i begynnelsen av mars i år.

Siden nyttår har aksjen steget 44 prosent og brutt en rekke tekniske motstandsnivåer. Etter å ha testet 114-nivået korrigerte aksjen ned 14 prosent, men stoppet på den tekniske støtten på 98-nivået.

OKEANIS: Tankaksjen har utviklet en stigende sekundærtrend, innenfor den bredere hovedtrenden. Tradingview

Slutter aksjen igjen over 50-dagers glidende gjennomsnitt, og den tekniske motstanden på 102,50-nivået, vil det signalisere at det kan komme nye støt opp mot all-time high på 114-nivået. Det nivået må også brytes på stigende omsetning for å signalisere videre oppgang mot 120, 130 og kanskje 150 kroner i løpet av året.

Mørke skyer

Det er imidlertid en lang fallende trendlinje i toppen av RSI-chartet. Den ligger der som en mørk sky.

Selv om det også er en positiv undertone i RSI-chartet kan den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet snart begynne å legge en demper på stigningstakten. Det kan for eksempel resultere i at nye støt opp mot 114-nivået blir forbigående og at aksjen i beste fall fortsetter sidelengs mellom 95 og 114 kroner en stund.

Det kan heller ikke utelukkes at det nå utvikles en hode-skulder-formasjon, med halslinje på 88-nivået. Brudd på den vil i så fall signalisere at aksjen kan falle tilbake mot 62-nivået og bryte den stigende hovedtrenden.

Så lenge det er en positiv undertone i RSI-chartet kan imidlertid eventuelle korreksjoner bli forbigående og redusere sannsynligheten for et større fall og et trendbrudd.

Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.