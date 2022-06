I RSI-chartet ble det satt en topp markert under den foregående toppen, noe som ofte er et signal om at fallet kan fortsette. Og siden det har aksjen nå falt over 70 prosent.

Ny all-time low?

Aksjen har nylig testet den tekniske støtten på 18,50-nivået. Den har korrigert litt opp igjen, slik den også har gjort etter å testet tidligere, tekniske støttenivåer, som for eksempel på 36,50- og 21,40-nivået. Det er rom for korreksjoner opp mot 21,40 kroner, og kanskje 50-dagers glidende gjennomsnitt, men med den fallende trendlinjen i toppen signaliseres det fremdeles fare for at fallet kan fortsette.

KAHOOT: Aksjen har testet den tekniske støtten på 18,50-nivået, men det er foreløpig langt opp til et brudd på den lange, fallende trenden. Tradingview

Brytes den tekniske støtten på 18,50-nivået kommer den neste tekniske støtten på 17 kroner og 15,35 kroner innen rekkevidde, før 12,90 kroner og all-time low kommer innen rekkevidde.

Hvis de fallende trendene fortsetter som nå signaliserer det at aksjen kan falle under de laveste sluttnoteringene fra oktober 2019 før året er omme. All-time low er på 11,40 kroner intradag fra 16. mars 2020.

Et positivt tegn?

Det eneste lyspunktet i øyeblikket er at det antydes en positiv undertone i RSI-chartet. Får den lov å utvikle seg videre kan det kanskje begynne å bremse fallet og signalisere at bunnen nærmer seg.

18,50 kroner kan være bunnen, og så lenge den positive undertonen holde kan eventuelle tilbakefall mot dette nivået bli forbigående. Men som nevnt over kan et brudd på dette tekniske støttenivået signalisere fall til ny all-time low.

Leter man etter kjøpssignaler kommer det ikke noen før aksjen bryter den tekniske motstanden i overkant av 21 kroner på stigende omsetning. Den første fallende trenden brytes ikke før aksjen etablerer seg over 21,40-nivået. Den lange, fallende trenden brytes ikke før aksjen støter gjennom den tekniske motstanden på 31-nivået, bryter 200-dagers glidende gjennomsnitt og og etablerer seg over tekniske motstanden på 36,50-nivået.

I tillegg må RSI underveis bryte den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet,

Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.