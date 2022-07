SAS Norge kan bli skilt ut og solgt til Norwegian

Kjernen i SAS-problemene er at Skandinavias næringsliv er svært internasjonalt. Når Tyskland ikke vil kjøpe ferdigvarer fra Norden, betyr det at vi har vært tvunget til å reise over hele verden for å få solgt våre varer. Det har vi gjort helt siden SAS ble stiftet etter krigen. Nå er det et klart brudd i veksten i forretningsreiser som skaper store problemer for SAS.

Pandemien er over. Hjemmekontoret er ikke lenger et permanent arbeidssted. Det arbeides typisk på kontorer tre dager pr uke. Det er imidlertid langt færre forretningsreiser enn før pandemien. De største byene i Kina og Japan har strenge covid-restriksjoner som de sier at de har tenkt å beholde i flere år fremover. Det betyr at vi må regne med vesentlig lavere etterspørselsvekst for flyreiser til Asia.

De store amerikanske nettverkselskapene som American, United og Delta klarer å overleve dette etterspørselsbildet fordi de fyller flyene med fritidsreisende til høyere priser enn før. Europeiske flyselskaper klarer ikke like lett den samme omstillingen fordi de er for avhengige av forretningsreisende til de største byene i Amerika og Asia.

SAS var et finkalibrert flyselskap med lave marginer før pandemien. De har en stor kostnadskuttplan som de ikke har fått iverksatt, og nå krangler de mer enn uvanlig mye med selskapets piloter.