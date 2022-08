Fetere i fedmemedisin

Det andre viktige området for Navamedic er at selskapet i februar startet en treårskontrakt med norske sykehus for levering av antibiotika, som vil utgjøre mellom 20 og 25 prosent av selskapets inntekter på dagens nivå.

Ofte er det slik at når det kommer noe nytt til Norge, er det fordi det skjer store saker ute i verden. Denne gangen er det giganten Novo Nordisk som har fått et stort gjennombrudd med fedmemedisinen Wegovy, hvor selskapet melder om 17 prosent forventet vekttap over to år for de med kronisk overvekt. Produktet vil gradvis erstatte deres eget merke Saxenda, som har hatt begrenset suksess fordi vekttapet på 5 prosent ikke var nok.

På selskapets kapitalmarkedsdag i mars doblet Novo Nordisk salgsmålet for 2025. Det tidligere målet var en dobling av salget fra 2019-nivå – fra 5,7 milliarder til 11,4 milliarder. Det nye målet er 25 milliarder danske kroner i 2025.

Wegovy er for kronisk overvektige og injiseres en gang i uken med en EPI-penn. Listeprisen i USA for en måneds forbruk er 1.350 dollar. Det er selvsagt ikke alle forsikringsplaner i USA som dekker dette for alle, men siden alternativet for de som får dette på resept er en slankeoperasjon, er det tydelig at Novo Nordisk spiser seg inn i slankeoperasjonsmarkedet. Alternativkost er viktig.

Wegovy har to superkjendiser som har fortalt at de bruker legemiddelet. Det er risikokapitalisten Marc Andreessen, som sier at det har forandret livet hans, og Elon Musk, som viser at slankemedisin alene ikke er nok til å forandre livet. En må også selv faktisk spise litt mindre og trene litt for å få full effekt. Vanlige folk som har brukt slankemedisinen sier at den virker, men akkurat som for blodtrykksmedisin må en fortsette å ta medisinen resten av livet. Årsaken er at de som slutter å ta Wegovy, går opp igjen i vekt.

Wegovy er basert på semaglutid, som er 95 prosent lik det naturlige hormonet GLP-1. Den aktive ingrediensen i Mysimba er Bupropion, som er en svak dopamin- og noradrenalinreopptakshemmer. Forskjellen i listepris er 10 til 1. Om Wegovy er priset som Dom Pérignon-champagne, så er Mysimba som en crémant eller prosecco. Det beste er alltid dyrest, men det som er mye billigere, kan virke godt det også.

Navamedic-aksjen passer både for tykke og tynne. For et selskap som har en så god konsernsjef som Navamedic, er det mest et spørsmål om hvor lang tid det tar – med de produktene og det utgangspunktet selskapet har satt seg i nå – før de vil nå omsetningsmålet på 1 milliarder kroner. Aksjen vil kunne stige pent på denne vekstreisen.