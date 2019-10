Taus Røkke ankommer retten for å vitne

Etter å ha gått gjennom sikkerhetskontrollen, forsvant han opp gjennom etasjene i bygningen.

Røkke var innkalt som vitne av aktoratet og skulle etter planen forklare seg klokka 13. Det skjemaet røk. Da klokka nærmet seg 14, holdt aktor, politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen, fortsatt med på utspørringen av tiltalte ifølge NTB.

I tillegg skulle Anders Snortheimsmoen etter planen forklare seg tirsdag, men det ser ut til at han må forklare seg senere. Han sier til VG at Røkke og hans familie tok kontakt med et firma der han er rådgiver på grunn av en «situasjon som hadde oppstått».

Da Røkke var på vei inn i rettsalen tok han seg god tid. Han rettet også på kameraet til en av fotografene før han fortsatte inn i rettsalen.

Iversen er tiltalt for å ha forsøkt å presse Røkke til å betale et tosifret millionbeløp. Han er videre tiltalt for å ha truet med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om finansmannen. Forholdene skal ha skjedd mellom november 2017 og januar 2018.