Christer Tromsdal avviser torpedohistorie

- For meg var ikke Jannik noen torpedo, men en pokerspiller som kjente masse folk, sa Christer Tromsdal om utpressingstiltalte Jan Erik «Jannik» Iversen i Oslo tingrett tirsdag.

Tromsdal var kalt inn som vitne i saken mot Iversen, der sistnevnte er tiltalt for blant annet å ha forsøkt å presse milliardær Kjell Inge Røkke for et tosifret millionbeløp. Tromsdal, som for tiden soner en seks år lang straff for bedrageri i forbindelse med eiendomshandler, ble ført inn i rettslokalet via en sidedør.

Han ga under sitt vitnemål uttrykk for at forklaringen Iversen ga i tingretten dagen før var «vill»

«Galskap»

Den tiltalte forpedoen påstår at Røkke leide ham inn for å «fjerne» Tromsdal i på begynnelsen av 2000-tallet. Milliardæren skal ha tilbudt ham 100 millioner kroner for oppdraget. I et intervju med Dagbladet etter Iversens forklaring kalte Tromsdal dette for en «Donald Duck-historie».

Motivet bak intervjuet var ifølge finansakrobaten å gi sin versjon av «dette våset»:

- Jeg forskutterte, for jeg tenkte «her kommer det noe galskap».

Dermed gikk også luften ut av seansen i tingretten onsdag, der Tromsdals vitnemål ble en relativt kortvarig affære.

- Har du på noe tidspunkt utlevert et lydbånd til Jannik, var Iversens forsvarer Benedict de Vibes første spørsmål til ham.

- Nei, svarte Tromsdal.

Dette er saken: - Jan Erik Iversen (62) er blant annet tiltalt for å ha forsøkt å presse et tosifret millionbeløp fra Kjell Inge Røkke i perioden 1. november 2017 til 29. januar 2018. - Røkke uttalte da han vitnet at det var snakk om mellom 30 og 40 millioner kroner. - Saken startet tirsdag i Oslo tingrett, og det er satt av fire dager til saken. - Blant vitnene som skal høres i retten er Røkke, hans eldste sønn Kristian Monsen Røkke, Christer Tromsdal, advokat John Christian Elden og advokat Ellen Holager Andenæs.

Ville vitne

Da rettsdagen var over ga Iversen uttrykk overfor Finansavisen at han ikke var særlig fornøyd med Tromsdals opptreden. Han var imidlertid ikke overrasket gitt Dagbladet-artikkelen.

Bakgrunnen for den angivelige konflikten mellom finansakrobaten og Røkke er den såkalte båtsertifikatsaken. Tromsdal skal ha sittet på kompromitterende lydbånd som milliardæren ville ha tak i, og som Iversen mener han skulle hjelpe med å skaffe til veie.

Dessuten skal Røkke ifølge Iversen ha ønsket å fjerne Tromsdal, som var kalt inn som vitne i saken. Senere ble han imidlertid tatt bort fra vitnelisten.

- Det irriterte vettet av meg, at jeg ikke fikk komme. Jeg ble nevnt opp og ned i mente i den saken, uten at jeg fikk forsvare meg, sa Tromsdal i retten onsdag.

Var i Dubai

Tiltalte Iversen og Tromsdal skal ha blitt kjent med hverandre for nesten 20 år siden, da Tromsdal flyttet inn i et kontorfellesskap på Aker Brygge. Andre leietakere i lokalet skal ha introdusert de to for hverandre. Sammen med en felles venn var de også på forretningsreise til Dubai, der Iversen skal ha vært leid inn som livvakt - men samtidig hadde med seg kone og barn.

Tromsdal hevder han i forbindelse med at båtsertifikatsaken skulle opp for retten i 2005 ble avlyttet og forfulgt, og at det ble gjort innbrudd hos ham.

- I iveren etter å finne noen lydbånd som ikke finnes, hevdet Tromsdal i retten.

Han avviste at han har noen relasjon til Røkke, selv om Iversens forsvarer trakk frem at Tromsdal har gitt uttrykk for å ha felles forretningsforbindelser og felles kjente med milliardæren.

- Jeg har jobbet 30 år i finansbransjen, og den er veldig liten. Jeg har gjort forretninger med folk som kjenner ham, svarte Tromsdal på dette.