Kristian Monsen Røkke: - Iversen brukte meg bevisst

Det var gjennom sin nå avdøde mor Kristian Monsen Røkke skal ha kommet i kontakt med tiltalte Jan Erik «Jannik» Iversen på slutten av 1990-tallet. Da ble hun kjæreste med en av Iversens kamerater, et forhold som varte i syv år.

Monsen Røkke mener morens ekskjæreste og Iversen hele tiden opererte i tospann.

– Når jeg tenker tilbake som voksen, er det helt klart hva som har skjedd, sa Monsen Røkke da han vitnet onsdag.

Mafiabiler

Han trakk blant annet frem en episode der Iversen plukket ham opp etter skolen, og tok ham med på en biltur. «Jeg skal redde deg», skal tiltalte ha sagt. Iversen skal ha konfrontert Monsen Røkke med at han hadde brukt narkotika, noe som ikke stemte.

– Han sa at det var mafia som hadde bilde av meg med narkotika, fortalte Monsen Røkke.

– Iversen forsøker å skape et bilde av at han er en reddende engel. Han brukte meg bevisst som tenåring for å skape dette bildet.

Kjenner ikke til betaling

Monsen Røkke var egentlig kalt inn på vegne av forsvaret, men de ønsket å frafalle vitnet. Årsaken var at Monsen Røkke hadde hatt mulighet til å følge begivenhetene i rettssalen via media. Men da svarte aktor Terje Nedrebø Michelsen at han ønsket at Monsen Røkke skulle vitne.

Likevel hadde Iversens forsvarer de Vibe spørsmål til Monsen Røkke:

– Kjenner du til om Jannik har hatt noen oppdrag for din far?

– Nei.

– Kjenner du til om din far har betalt penger til Jannik?

– Nei.

Monsen Røkke hevdet under vitnemålet at Iversens historier var «bare tull og tøys» og «oppspinn».