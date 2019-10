Hevder han fraktet Røkke-penger til torpedo

Fra høsten 1995 til våren 2002 hadde Per Orveland et forhold til nå avdøde Kari Monsen Røkke, som tidligere var gift med Kjell Inge Røkke. Ifølge Orveland fungerte han som en mellommann mellom milliardæren og torpedo Jan Erik «Jannik» Iversen, som er tiltalt blant annet for å ha forsøkt å presse Røkke for et tosifret millionbeløp.

Under sitt vitnemål i Oslo tingrett torsdag fortalte Orveland at han ved flere tilfeller leverte penger til Iversen på vegne av milliardæren.

Dro til Paris

– En dag var jeg hos Røkke og fikk en bærepose med penger, jeg dro rett til Jannik og leverte dem, sa Orveland.

Like etter skal han ha fått beskjed av Røkke om å møte en engelskmann på Hotel Continental i Oslo for å hente en ny bærepose. Også den ble overlevert Iversen.

Senere skal Orveland ha videreformidlet en beskjed fra milliardæren til Iversen om at torpedoen skulle reise til Paris for å møte en mann i en hotellbar og få enda mer penger.

Fikk penger av Røkke

På spørsmål fra forsvarer Kaja de Vibe Malling om hvorfor Røkke skyldte Iversen penger svarte Orveland at det hadde noe med finansakrobat Christer Tromsdal å gjøre.

– Jeg trodde bakgrunnen var noe Tromsdal-greier og det båtførersertifikatet, sa han.

Kunsthandleren fortalte også at han i løpet av årene har fått fire millioner kroner av Røkke. Tre millioner av dem overført via bankkonto, og 250.000 kroner som betaling for kunstkjøp.

– Resten fikk jeg kontant i norsk valuta og euro, fortalte Orveland.