Sikkerhetsrådgiver: – Var kapabel til å grisebanke Røkke

– Jannik og jeg har vært på hver vår side i 35 år, jeg vet nok omtrent like mye om ham som han vet om meg, sa eks-polititopp Anders Snortheimsmoen i Oslo tingrett torsdag.

Snortheimsmoen, som jobbet i politiet i mange år og tidligere var leder for Beredskapstroppen, ble i januar 2018 hyret inn gjennom selskapet Sikkerhetsledelse for å passe på milliardær Kjell Inge Røkke. Bakgrunnen var at Røkke følte seg truet av Jan Erik Iversen, som er tiltalt blant annet for å ha forsøkt å presse milliardæren for et tosifret millionbeløp.

– Han sa at hvis Røkke ikke betalte, skulle han reise hjem til Røkke, grisebanke ham og kjøre ham til politihuset. Det følte jeg at Jannik var kapabel til, fortalte Snortheimsmoen.

Preget Røkke

Den tidligere politimannen møtte Røkke for første gang i begynnelsen av januar i fjor. I forkant av at Snortheimsmoen ble hyret inn for å ta seg av sikkerheten hans, hadde Iversen og Røkke hatt flere møter hos Advokatfirmaet Elden. I tillegg hadde torpedoen oppsøkt milliardæren i garasjen til Aker, der han ved ett tilfelle oppholdt seg i mange timer.

– Jeg kjente ikke Røkke da, men han var merket av det. Han var stille, og var opptatt av hva han kunne gjøre for å sikre seg, fortalte Snortheimsmoen fra vitneboksen.

Eks-polititoppen og Iversen hadde flere møter i begynnelsen av fjoråret, for å forsøke å komme til en løsning. Men ifølge Snortheimsmoen sa Iversen etterhvert «nå er jeg så presset at jeg ikke vet hva jeg gjør». Han uttalte i retten at han opplevde den tiltalte som aggressiv.

– Det var ordbruken, kroppsspråket. En knyttneve i dashbordet. Han var pågående, sa Snortheimsmoen, som også var blitt fortalt av Iversen at «når det brenner på dass tar jeg frem gunner’n».

På bakgrunn av dette tok Snortheimsmoen kontakt med politiet, og anbefalte Røkke å anmelde forholdet.

Dette er saken: - Jan Erik Iversen (62) er blant annet tiltalt for å ha forsøkt å presse et tosifret millionbeløp fra Kjell Inge Røkke i perioden 1. november 2017 til 29. januar 2018. - Røkke uttalte da han vitnet at det var snakk om mellom 30 og 40 millioner kroner. - Saken startet tirsdag i Oslo tingrett, og det er satt av fire dager til saken. - Blant vitnene som skal høres i retten er Røkke, hans eldste sønn Kristian Monsen Røkke, Christer Tromsdal, advokat John Christian Elden og advokat Ellen Holager Andenæs.

Sa han utførte oppdrag

Under rettssakens første dag hevdet Iversen i sin forklaring at Røkke hadde lovet ham 100 millioner kroner på begynnelsen av 2000-tallet dersom han «fjernet» finansakrobat Christer Tromsdal. Tromsdal skal ha sittet på kompromitterende lydbåndopptak i forbindelse med den såkalte båtsertifikatsaken, der Røkke senere ble dømt for å ha skaffet seg båtsertifikat ved å bestikke en båtmegler og en svensk sjøinspektør.

Røkke sa under sitt vitnemål tirsdag at denne påstanden var «absurd», mens Tromsdal onsdag benektet at han hadde utlevert lydopptak til Iversen.

Til Snortheimsmoen hadde Iversen gitt uttrykk for at han hadde utført flere oppdrag for milliardæren, men ikke hva de gikk ut på. Den tiltalte 62-åringen skal ha nevnt flere ganger at han skjøt Tromsdal i kneet, men ikke at han mener Røkke var oppdragsgiveren hans.