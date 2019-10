Iversens forsvarer: Sådde tvil om Røkkes troverdighet

Denne uken er en underlig historie blitt fortalt i Oslo tingrett. Torpedo Jan Erik Iversen, eller privat pengeinnkrever, som Iversen kaller seg selv, er tiltalt for å ha forsøkt å presse milliardær Kjell Inge Røkke for mellom 6 og 20 millioner kroner.

Selv sa Røkke det var snakk om mellom 30 og 40 millioner. Iversen hevder på sin side at han ble hyret inn av Røkke på begynnelsen av 2000-tallet for å «fjerne» finansakrobat Christer Tromsdal.

– Det spiller ingen rolle om tiltaltes påstander er sanne eller ikke. Det er snakk om noe som skjedde for 20 år siden. Den påstanden blir kanskje hengende ved den fornærmede i all fremtid, påpekte aktor Terje Nedrebø Michelsen.

– Fornærmede er en offentlig kjent person, som er avhengig av tillit, fortsatte han, før han la ned påstand om ett år og ti måneder fengsel.

Så ikke lyst på pensjonisttilværelsen

Iversen skal ha krevd penger etter at VG publiserte diverse samtaler mellom Røkke og kunsthandler Per Orveland, der Iversen mener han kom dårlig ut. Artiklene ødela ifølge Iversen for familien hans, og opplysningene i VG var så skadelidende for ham at han ikke kunne utøve sitt yrke.

– Iversen så ikke så lyst på hverken nåtiden eller fremtiden økonomisk, han ønsket pensjonspenger. Vi ħørte ham si i retten at han aldri har hatt ordinært arbeid, og har heller ingen ordinær pensjon å se frem til, sa aktor om 62-åringen.

Forsvarerteamet til Iversen mener imidlertid at forhistorien mellom de to har betydning. Iversen hevder han skulle få 100 millioner kroner for å bli kvitt Tromsdal. Bakgrunnen for den angivelige konflikten mellom finansakrobaten og Røkke er den såkalte båtsertifikatsaken. Tromsdal skal ha sittet på lydbånd som milliardæren ville ha tak i.

Dessuten skulle han egentlig vitne, men ble strøket fra vitnelisten – noe Tromsdal under sitt vitnemål onsdag ga uttrykk for at han var svært misfornøyd med.

Iversen hjalp angivelig også Røkke med å skaffe et annet lydbånd fra en nå avdød advokat.

Dette er saken - Jan Erik Iversen (62) er blant annet tiltalt for å ha forsøkt å presse mellom 6 og 20 millioner kroner fra Kjell Inge Røkke i perioden 1. november 2017 til 29. januar 2018. - Røkke uttalte da han vitnet at det var snakk om mellom 30 og 40 millioner kroner. - Saken startet tirsdag i Oslo tingrett, og det var satt av fire dager til saken. - Blant vitnene som ble hørt i retten er Røkke, hans eldste sønn Kristian Monsen Røkke, Christer Tromsdal, advokat John Christian Elden og advokat Ellen Holager Andenæs. - Iversen nektet straffskyld for utpressing.

Sår tvil om Røkkes troverdighet

Til tross for at Røkke benekter å ha gitt Iversen oppdrag av denne typen, trakk både Iversens forsvarer Benedict de Vibe og aktor frem at milliardæren skal ha sagt «Jeg har jo betalt for oppdragene».

– Hvilke oppdrag har han betalt for, når han ikke har hatt noen oppdrag, påpekte de Vibe.

Iversen nekter straffskyld for utpressing, og forsvareren hans hevder det ikke kan bevises at torpedoen har forklart seg falskt. De Vibe viser til at Iversen både ringte politiet selv etter å ha skutt Tromsdal i kneet i desember 2004, og at han fortalte politiet om elektrosjokkvåpen da de ransaket boligen hans i 2018.

I tillegg poengterte de Vibe at også Røkke er tidligere straffedømt. I 2005 ble han dømt til 120 dagers fengsel for korrupsjon, falske opplysninger og grov økonomisk utroskap. Det er kun Røkkes forklaring som kan støtte dette, hevdet han.

– Hans forklaring alene har etter min mening liten verdi, sa medforsvarer Kaja de Vibe Malling.

Forsvarerne la ned påstand om frifinnelse, eventuelt seks måneders fengsel dersom han blir dømt. Dommen skal etter planen falle 25. oktober.