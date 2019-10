Ungdom er siktet for å ha hacket Dagbladet

– Politiet har gjort beslag av ungdommens datautstyr og vi vil etterforske saken videre ved gjennomgang av dette beslaget samt videre oppfølgning med avhør. Vi kan opplyse at vi mener at hendelsen kan mulig settes i sammenheng med at passord har vært på avveie, sier seksjonssjef Rune Skjold i Oslo politidistrikt.

Politiet ønsker ikke å identifisere gjerningspersonen noe ytterligere grunnet hans lave alder. Den antatte gjerningspersonen er en ungdom bosatt utenfor Oslo.

– Vi ønsker ikke å gå mer i detalj i sakens innhold grunnet at saken er i en tidlig fase av etterforskningen, skriver politiet i pressemeldingen.