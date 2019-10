Torpedo fikk 20 mnd. fengsel for Røkke-utpressing

Ifølge dommen fra tingretten trekker det i skjerpende retning at Jan Erik Iversen både har forsøkt å presse milliardær Kjell Inge Røkke i en relativt lang tidsperiode, og at beløpet han skal ha ønsket var såpass høyt.

«Tiltalte har skissert at en løsning ville koste fornærmede mellom 6 og 20 millioner kroner», heter det i dommen. Røkke har selv sagt at Iversen ville ha mellom 30 og 40 millioner.

Til tross for at Iversen under rettsaken i Oslo tingrett i begynnelsen av oktober avviste at han forsøkte å presse Røkke for penger, har retten altså ikke festet lit til dette. I dommen heter det at retten finner det «bevist utover rimelig og fornuftig tvil» at torpedoen har fremsatt diverse trusler mot milliardæren.

Retten finner heller ikke at Røkke skyldte Iversen penger på noe vis:

«Det er bevist utover rimelig og fornuftig tvil at tiltalte ikke hadde noe rettmessig pengekrav mot fornærmede i den aktuelle tidsperioden».

Men Iversens forsvarer, advokat Kaja de Vibe Malling, opplyser til NRK at han anker dommen.

Hevder lydopptak ødela

Det var i slutten av 2017 og i begynnelsen av 2018 at Iversen flere ganger kontaktet Røkke, der han blant annet ventet i mange timer på milliardæren i Aker Solutions' parkeringsanlegg.

Årsaken til at den 62 år gamle torpedoen oppsøkte Røkke, var at VG sommeren før publiserte lydopptak der Røkke omtaler Iversen i hva torpedoen mener er negative ordlag. Ifølge Iversens forklaring ønsket han at milliardæren skulle rette opp dette inntrykket, som ødela for både familien hans og forretningene som privat pengeinnkrever.

Enten kunne Røkke betale en sum som tilsvarte tallet trukket fra to kortstokker som kompensasjon for inntektsbortfall, eller han kunne gå til politi og media for å fortelle om sin rolle som oppdragsgiver for Iversen.

Retten finner det imidlertid «ikke tvilsomt at tiltalte ved truslene forsøkte å tvinge fornærmede til å utbetale til seg opp mot 20 millioner kroner, og at han dermed handlet forsettlig og med den hensikt å oppnå en uberettiget vinning».

«Forholdet anses videre etter en helhetsvurdering som grovt, idet retten særlig legger vekt på at forsøket på utpressing gjaldt et betydelig beløp, har pågått over lengre tid og har medført særlig store påkjenninger for fornærmede», heter det i dommen.

«Absurd»

Under rettsaken kom det frem en rekke påstander mot milliardæren. 62-åringen hevdet han på begynnelsen av 2000-tallet ble leid inn av Røkke for å fjerne finansakrobat Christer Tromsdal, som skal ha sittet på ufordelaktige lydopptak av milliardæren i forbindelse med den såkalte båtsertifikatsaken.

Iversen fortalte at han skal ha blitt lovet 100 millioner kroner for oppdraget. Dessuten fortalte han at Røkke flere ganger skal ha betalt ham med kontanter i plastposer.

Røkke hadde imidlertid en annen versjon av historien:

– Absurd. Forbi absurd, sa han om påstandene til 62-åringen.

– Han gikk gjennom VGs artikler i detalj. Han mente jeg hadde ødelagt hans familierelasjon, og at artikkelen var skadende for utøvelsen av hans yrke, forklarte Røkke i retten.

Han skal ha nektet å betale, noe som førte til at Iversen ble «mektig irritert».

– Han reagerte ikke særlig positivt, sa milliardæren under sitt vitnemål.

Røkkes advokat John Christian Elden skriver i en epost til flere medier at «Røkke mener det har vært nok sirkus og uriktige påstander». Han er også «kritisk til at deler av media har gitt utpressing en talerstol ved å spre løse påstander over en lav sko».



Ble brukt av Iversen

Forklaringen til sønnen Kristian Monsen Røkke støtter farens versjon av hendelsene. Han mener Iversen og eks-kjæresten til hans nå avdøde mor, Kari Monsen Røkke, helt siden slutten av 1990-tallet har operert i tospann for å få penger ut av familien.

Monsen Røkke fortalte i tingretten av Iversen forsøkte å opptre som en reddende engel, og brukte ham bevisst. Han hevdet under vitnemålet at Iversens historier var «bare tull og tøys» og «oppspinn».

I kjølvannet av at Iversen kontaktet Røkke senior høsten 2017 hyret milliardæren inn et privat sikkerhetsselskap. Etter råd fra dette selskapet anmeldte han saken, og Iversen ble senere tiltalt for blant annet grov utpressing.

Aktor la i utgangspunktet ned påstand om 22 måneders fengsel, mens Iversen ikke erkjente straffskyld.