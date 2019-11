PST-sjefen vedgår å ha oppbevart våpen uten tillatelse

Overfor VG betegner Sjøvold, som tidligere var politimester i Oslo, saken som en «ren vennetjeneste».

– Enken kom til meg og lurte på om jeg kunne ta vare på de våpnene, og det gjorde jeg. Og så ble de nok liggende en periode. Så ble det våpenamnesti og da fikk jeg levert de inn, sier Sjøvold.

Sjøvold opplyser at han mottok våpnene etter dødsfallet til en mann i Vestfold i 2008 og at både han og den avdøde var medlemmer av Odd Fellow-losjen. Første våpenamnesti etter dette var våren 2017, og det betyr i så fall ifølge VG at våpnene kan ha blitt oppbevart ulovlig i nærmere ni år.

– Dette ble håndtert som en ren vennetjeneste. Disse våpnene var lovlig låst ned og ble liggende helt til amnestiet kom. Det var egentlig det som skjedde, sier Sjøvold, som opplyser at det kan ha dreid seg om to-tre finkalibrede våpen.