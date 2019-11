Henning Solberg bruker Tommy Sharif som megler, og Siv Jensen dras også inn i konkurssaken

Fredag 16. september bejærte Ramiz Safdar rallykjører Henning Solberg konkurs for å få tilbake 11 millioner kroner etter å ha lånt Solberg penger. Mandag 4. november skulle saken opp for Heggen og Frøland tingrett.

Henning sa at han kjente Siv Jensen veldig godt og at hun skulle hjelpe til å få konkurssaken utsatt Ramiz Safdar

Men en halv time før retten stengte fredag 1. november ba Solberg om at saken skulle utsettes. Safdar hevder at Solberg da hadde truet ham både med finansminister Siv Jensen og erstatningssøksmål tidligere samme dag.

GOD VENN: Henning Solberg har anført at han er god venn med finansminister Siv Jensen. Men det er dessverre ikke hennes departement som styrer rettssalene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Henning kontaktet meg via Tommy Sharif som satte opp en samtale mellom oss tre. Henning sa at han kjente Siv Jensen veldig godt og at hun skulle hjelpe til å få konkurssaken utsatt. I tillegg til å true med Jensen varslet han også at han ville anlegge erstatningssøksmål mot meg, sier Safdar.

Ramiz har gitt Henning flere sjanser til å rydde opp, og jeg har bidratt med å megle mellom dem Tommy Sharif

Sharif megler hver dag

– Jeg har kjent både Ramiz og Henning veldig godt i mange år, og når de har hatt utfordringer har jeg hjulpet med å løse problemene. Ramiz har gitt Henning flere sjanser til å rydde opp, og jeg har bidratt med å megle mellom dem, sier Tommy Sharif til Finansavisen.

– Nå har Ramiz kommet til et punkt at han har begjært Henning konkurs. Jeg har kontakt med begge to hver eneste dag for å løse floken slik at de slipper å møtes mandag. Det er synd de ikke kan prate sammen, sier han.

GOD VENN: Tommy Sharif har kjent både Safdar og Solberg i en årrekke og har opptrådt som megler mellom de to. Foto: Åserud, Lise

Fredag var de tidligere forretningspartnerne i kontakt.

– Henning ba meg sette opp en telefonkonferanse med oss tre. Vi pratet om alle mulige løsninger.

Sharif bekreftet flere ganger overfor Finansavisen at Solberg hadde bragt Siv Jensen inn i samtalen, men han ønsket ikke la seg sitere på dette.

– Det ønsker jeg ikke å kommentere i avisen, sier Sharif.

Mitt råd til Solberg er å gå til erstatningssøksmål for urettmessig konkursbegjæring Hans Kristian Skarpholt, advokat

Solberg stiller seg uforstående til at han skal ha blandet inn Siv Jensen.

«Dette vet jeg ingenting om. Aldri hørt om det. Dette er en merkelig sak», skriver han i en tekstmelding før han fortsetter:

«Jeg vil bare ordne opp i denne saken og har ikke et motiv i å svartmale noen, men forholder meg til virkeligheten».

Mener Solberg bør saksøke

Solberg henviste til sin advokat Hans Kristian Skarpholt i advokatfirmaet Skarpholt, men formidler også via tekstmelding at han hadde 80 millioner i lån i 2018 som følge av at han hadde kjøpt 30 leiligheter i Stavanger, og at disse nå var solgt.

– Fra mitt ståsted er dette misbruk av konkursinstituttet da kravene fra motparten ikke er forfalt. Dessuten er de omstridt, og motparten har pant for sitt krav. Det er konkurshindring i seg selv. Jeg har bedt om utsettelse av saken ettersom jeg fikk den først fredag, sier Skarpholt.

Søndag formiddag hadde han imidlertid ikke fått beskjed fra tingretten om den ville gi Solberg utsettelse. I en SMS til Finansavisen søndag ettermiddag skriver Henning Solberg at han har fått en ukes utsettelse.

– Mitt råd til Solberg er å gå til erstatningssøksmål for urettmessig konkursbegjæring.

– Når forfaller lånet, mener du?

– Lånet forfaller først når det er misligholdt. Nå blir det betjent. Det har jeg fått bekreftet fra banksjefen.

– Hva har banksjefen med dette å gjøre? Er det ikke et forhold mellom Solberg og Safdar?

– Det er komplisert. Det er lån i forbindelse med en virksomhet, og det oppstår ikke personlig ansvar for Solberg.

KREVER HELGEJOBB: Hans Kristian Skarpholt begynte å jobbe for Henning Solberg siste virkedag før konkurssaken til Solberg skal opp. Skarpholt håper retten jobber i helgen for å gi ham utsettelse. Foto: Skarpholt AS

Safdar stiller seg uforstående til Skarpholts forklaring.

– Det er en vanlig låneavtale mellom Henning Solberg privat og meg privat, sier Safdar.

Retten jobber i helgen

Finansavisen har på ulike måter stilt spørsmål til Skarpholt om hvem han mener er långiver og hvem som er låntager i avtalen.

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Det må jeg få komme tilbake til når jeg har satt meg inn i saken, sier Skarpholt.

Safdars krav i forbindelse med konkursbegjæringen er på 11 millioner. Skarpholt hevder at Solberg kun skylder Safdar 6 millioner kroner.

– Retten har sagt at de vil komme tilbake til oss i løpet av helgen med svar om vi får utsettelse på konkurssaken, sier Skarpholt.

– Er det vanlig at retten arbeider i helgen?

– Det er godt de gjør det i saker som er viktige for enkeltpersoner, sier Skarpholt som understreker at Solberg ikke har en dårlig økonomi.

Han trodde han kunne løse det selv. Nå erkjenner han at det ikke er mulig Hans Kristian Skarpholt, advokat

Hevder Safdar har pant

– Solberg har mer eiendeler enn gjeld. Han er også likvid og vil kunne gjøre opp gjelden til motparten, men det har vært uenighet om størrelsen på kravet, og motparten har valgt å fremme konkurskrav i domstolene, sier Skarpholt.

– Hvor mange og hvor store private lån har Solberg?

– Det er vi i ferd med å kartlegge nå. Det har vært påstander om at han skylder 80 millioner, men det er gjeld fra tidligere, som er gjort opp. Man kan ikke bare snakke om gjeld, men også aktiva. Vi mener Solberg har mer eiendeler enn gjeld, og dessuten har motparten pant, og da hører denne saken hjemme i en ordinær rettssal.

– Hvor mener du at han har pant?

– I en hytteeiendom.

– Hvor er denne hytta?

– Det ønsker jeg ikke å gå inn på, sier Skarpholt.

På generelt grunnlag er det mange som har ønsket å investere sammen med Henning Solberg ettersom han har gjort mange suksessrike forretninger Hans Kristian Skarpholt, advokat

– Ville spurt Petter

Safdar begjærte Solberg konkurs både i januar i år og i mars i år, men trakk begjæringen begge gangene - ifølge Safdar fordi Solberg lovet å gjøre opp. Ingen av gangene bestred Solberg kravets størrelse.

– Jeg kjenner ikke til forhistorien, og Solberg brukte ikke advokat da. Han trodde han skulle løse saken, men så har motparten blitt mer og mer urimelig, og da måtte Solberg kontakte advokat, sier Skarpholt.

– Han ble begjært konkurs i januar og i mars og 16. september. Hvorfor kontaktet han deg først siste arbeidsdag før saken skulle opp?

– Fordi han trodde han kunne løse det selv. Nå erkjenner han at det ikke er mulig, og jeg må få tid til å se på saken.

– Solberg sier han har hatt 30 leiligheter i Stavanger. Hvordan har han eiet disse og hvor har de vært?

– Jeg kjenner ikke detaljene.

Solberg selv ønsket ikke kommentere hvem som står som långiver og låntager.

«Hadde det vært dårlig med meg så hadde jeg måttet spørre Petter», skriver Solberg i en melding og viser til sin mer meritterte lillebror, Petter Solberg.

Brukte privatpersoner som bank

– Hvorfor har han finansiert 30 leiligheter gjennom lån fra privatpersoner?

– På generelt grunnlag er det mange som har ønsket å investere sammen med Henning Solberg ettersom han har gjort mange suksessrike forretninger.

– Det er ikke rart mange private har ønsket å gi lån da. Det er en vanlig måte å opptre i norsk næringsliv. Mange har tillit til Solberg.

– Hvis du eller jeg skulle investere i leiligheter hadde vi vel finansiert oss i banken - ikke lånt pengene av en masse privatpersoner?

– Jo.

– Hvilke suksessrike forretninger har Solberg gjort?

– Det er bare å lese i media. Han har jo hatt en lukrativ rallyvirksomhet.

– Lukrativ i økonomisk forstand?

– Hvis man har drevet på Solbergs nivå, så sier det seg selv at man ikke klarer det uten suksess.

– Har han ikke hatt kostnader også? Hvilke andre suksesser sikter du til?

– Det er mitt inntrykk at Henning Solberg har hatt suksess.

– Han har ihvertfall aldri gått konkurs før.

– Det har ikke du eller jeg heller.

– Det er mitt inntrykk at han har gjort suksessrike forretninger.

Safdar: Lånet er personlig

Finansavisen har konfrontert Safdar med Skarpholts påstander om at lånet skal være knyttet til virksomheter og ikke Solberg personlig.

– Da vet ikke jeg hva han snakker om. Snakker han om DekkNor-lånet? Det er noe helt annet enn det denne saken dreier seg om.

– Han sier også at du har pant for kravet ditt.

– Jeg har ikke noe pant. Andre långivere har pant. Jeg har ikke det, sier Safdar.

Safdar bruker advokat Eric Augustin Krogh. Han viser til at konkurssaken allerede er utsatt én gang og at to tidligere konkursbegjæringer i år er trukket for å komme frem til en løsning om lånet. Ingen av gangene har det lykkes.

Krogh viser også til at Solberg aldri tidligere har bestridt kravet, og anmoder retten om ikke å imøtekomme Solberg - men i motsatt fall begrense utsettelsen til en uke slik loven åpner for.