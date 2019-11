Stordalen-restauranten Teatro må ta svindelregning

Saken er oppdatert med kommentarer fra Nets.

Dersom en næringslivsaktør blir frastjålet en mobil betalingsterminal, risikerer man på meget kort tid bli tappet for store summer gjennom datainnbrudd på terminalen.

– Dette skjer gjennom falske krediteringer, sier daglig leder Jon Andreas Lysebo i Restaurant Teatro i Oslo.

For onsdag 17. april, dagen før skjærtorsdag, fikk han en telefon fra kortterminalselskapet Nets, som fungerer som kortinnløser for restauranten. Gjennom natten var det foretatt falske krediteringer på over 300.000 kroner.

– Jeg forsto umiddelbart at dette var svindel, og ba dem sperre terminalen, sier Lysebo, som er medeier i restauranten sammen med investor Petter Stordalen og Ole Jonny Eikefjord.

Mange potensielle tapere

Selv om Lysebo fikk stanset svindelen på terminalen som var stjålet, var problemene langt ifra over. For de profesjonelle kjeltringene hadde nemlig forsøkt å dra ut ytterligere 1,3 millioner kroner.

Og selv om disse transaksjonene ble stanset av Nets, fikk Lysebo beskjed om å betale servicegebyr for disse transaksjonene, selv om de aldri var gjennomført.

– Regningen vi fikk var rundt 240.000 kroner, sier han.

MÅ DEKKE TAPET: Daglig leder Jon Andreas Lysebo i Restaurant Teatro i Oslo får ikke dekket tapet på drøye 330.000 kroner etter at profesjonelle tyver svindlet restauranten. Foto: Teatro

– Vi forsøkte å møte Nets for å finne en løsning på dette, men de mente det var vårt ansvar, og at en kortterminal på anses som kontanter, sier Lysebo.

– Dette er en stor sikkerhetsbrist hos Nets, sier Lysebo.

Nets har over 300.000 kunder i Norden som benytter betalingsterminalene.

Advoktatmat

I ettertid har Lysebo koblet på advokat Trond Kvisgaard i advokatfirmaet Ro Sommernes.

– Vi mener Nets må holdes ansvarlig, men de vedkjenner seg ikke dette ansvaret, sier Kvisgaard, og legger til:

– Nets påstår de ikke har noe ansvar for datainnbrudd på terminaler som stjeles fra brukersteder, sier han.

MULIG SØKSMÅL: Advokat Trond Kvisgaard i Ro Sommernes advokatfirma jobber på vegne av Restaurant Teatro. Foto: Ro Sommernes Advokatfirma

I en epost fra Nets til restauranten, som Finansavisen sitter på, står det: «Ifølge våre avtalevilkår skal det alltid være et forutgående kjøp på et kort før man kan gjøre en kreditering. Beløpet som krediteres må ikke overstige beløpet på den opprinnelige transaksjonen.»

Og selv om dette ikke har funnet sted, og et beløp på 4.000 kroner ble tappet mange hundre ganger, har Nets fremdeles avvist at dette er et sikkerhetsbrudd hos leverandøren.

Vurderer søksmål

Kvisgaard vurderer i samråd med Lysebo et varsel til Finanstilsynet, og et mulig søksmål med krav om erstatning.

– Det er for enkelt å si at dette er restaurantens ansvar når profesjonelle aktører har funnet en sikkerhetsbrist i Nets' terminaler, sier han.

–For næringslivsaktører som bruker slike terminaler er dette farlig, da disse potensielt kan risikere å tape store penger på en sikkerhetsbrist i systemene til Nets, sier Kvisgaard.

Nets har nå tilbudt å fjerne servicegebyret for transaksjoner som ikke er gjennomført, men hevder gjennom sine advokater i BAHR at tapet ikke angår dem.

Nets vil ikke kommentere

Finansavisen sendte en rekke spørsmål til Nets for å høre hvordan svindelen kunne gjennomføres, og hvorfor restauranten ble holdt ansvarlig for tapene.

På generelt grunnlag sier Pressesjef Stein-Arne Tjore i Nets Norge at selskapet er svært opptatt av å ta svindelsaker på alvor, men at det ikke kan kommentere kundeforhold i media.

– Vi benytter ulike sikkerhetsmetoder for å forhindre og oppdage svindel. Det skal være sikkert, samtidig som det er brukervennlig for den ansatte og brukerstedets ledelse. Vi vurderer kontinuerlig hva vi kan gjøre for å styrke sikkerheten, skriver Tjore.

Anbefaler å gå til politiet

Pressesjefen skriver også at det er brukerstedet som har ansvar for å sikre at uautoriserte personer ikke får adgang til betalingsterminalene, og dette fremgår av deres standardavtaler.

– Det er bare brukerstedet som kan ha kontroll over de fysiske terminalene og kan ta forholdsregler for å unngå og sikre seg mot tyveri av betalingsterminal, skriver han.

Dersom et brukersted opplever å bli frastjålet en betalingsterminal som er levert av Nets, skriver Tjore at kundene har anledning til å få denne sperret 24/7–365.

ANBEFALER POLITIET: Pressesjef Stein-Arne Tjore i Nets. Foto: Nets

– Hvis en terminal blir stjålet, eller et brukersted utsettes for svindel, oppfordrer vi også alltid at brukerstedet melder forholdet til politiet så snart som mulig, skriver han, og legger til:

– Dersom brukerstedet melder en terminal stjålet, så sperres denne umiddelbart og det er da ikke mulig å gjennomføre transaksjoner.