Israels statsminister Benjamin Netanyahu tiltales for korrupsjon

Netanyahu er den første sittende statsministeren i Israel som blir tiltalt i en straffesak.

Forholdene som tiltalepunktene omfatter, gjelder tre separate saker, omtalt som Sak 1000, Sak 2000 og Sak 4000.

Israelsk politi har i flere år etterforsket Netanyahu og hans kone Sarah for korrupsjon. Anklagene har blant annet handlet om at de to urettmessig skal ha tatt imot gaver som smykker, sigarer og champagne fra den australske milliardæren James Packer og Hollywood-produsenten Arnon Milchan i bytte mot politiske tjenester.

I tillegg skal Netanyahu ifølge anklagene ha betalt medieeiere for å ha publisert positive nyheter om ham.

Kona bøtelagt

Riksadvokat Avichai Mandelblit har tidligere anbefalt at statsministeren tiltales, men Netanyahu skulle få mulighet til å forsvare seg før beslutningen ble tatt.

Netanyahu nekter for å ha gjort noe galt og mener han er utsatt for en heksejakt.

I sommer ble Sarah Netanyahu dømt til å betale bot og erstatning for misbruk av offentlige midler.

Politisk krise

Benjamin Netanyahu leder for tiden et forretningsministerium mens det pågår forhandlinger om å danne en ny regjering etter valget i midten av september. Torsdag ba president Reuven Rivlin nasjonalforsamlingen Knesset om å finne en ny statsminister for å unngå enda et valg.

I forrige måned måtte Netanyahu gi opp forsøket på å få på plass en samlingsregjering. Oppdraget gikk videre til opposisjonsleder Benny Gantz, men onsdag denne uken måtte han også gi opp.