Per Morten Hansen pågrepet på Kastrup, mens Økokrim gjorde razzia i Oslo

Per Morten Hansen (57) er kjent fra en rekke tvilsomme gründerprosjekter på 1990-tallet, og ble på denne tiden dømt til fengsel for heleri av flere malerier fra den avdøde storsvindleren Ole Christian Bach. Dette inkluderte Munch-litografiet Madonna.

Nå er han i virkelig hardt vær. Tirsdag kveld ble han pågrepet av dansk politi på Kastrup lufthavn i København. Pågripelsen skjedde etter en begjæring fra norsk Økokrim.

Siden dansk politi ikke kan holde en person i mer enn 24 timer, ble Hansen fremstilt for et grunnlovsforhør hos Dommervagten i Københavns Byret onsdag. Det tilsvarer det som i Norge ville vært et fengslingsmøte.

I retten forklarte Hansen seg, og Finansavisen får opplyst fra domstolen at det ble besluttet å varetektsfengsle nordmannen i 13 dager. Domstolen bekrefter også at norsk politi har begjært ham utlevert til Norge, men det kan ta litt tid. Han sitter derfor nå varetektsfengslet i Danmark.

Per Morten Hansen Forretningsmann i gråsonen av loven, flere ganger omtalt som «Drammens fattigste playboy».

Født i 1962. Er fra Drammen, men har også hatt relasjoner til Hønefoss. Er i dag formelt bosatt i London.

Beskrives som velkledd og veltalende med et stort kontaktnett blant finansfolk og kjendiser.

Hansen slo seg på slutten av 1980-tallet opp på restauranter som Le Canard og Café Frølich, men solgte seg alltid ut før de gikk konkurs.

På 1990-tallet ble han dømt til fengsel for heleri av fire malerier, blant dem et litografi av Munchs Madonna.

Senere startet han flere gründerprosjekter, deriblant slanketyggegummiselskapet Gumtech der politiet gjorde razzia og tollsvindelselskapet Andenæs Suldal.

Hansen er også dømt til 18 måneders fengsel for bounndragelse og vold, samt idømt konkurskarantene.

Taushet hos Økokrim

Seniorrådgiver Andreas Lunde i Økokrim ønsker ikke å svare på Finansavisen spørsmål. Det til tross for at Kripos henviser Finansavisen til nettopp Økokrim når det gjelder pågripelsen av Hansen.

Kripos underrettes vanligvis av utenlandske politimyndigheter dersom norske borgere pågripes i utlandet.

«Generelt pleier Økokrim hverken å bekrefte eller avkrefte om vi har mottatt anmeldelse i eller etterforsker en sak», skriver Lunde i en e-post.

Selv om ikke norsk Økokrim vil si noe, sorterer saken nå under Københavnpolitiets avdeling for økonomisk kriminalitet.

Kildene som har orientert Finansavisen om pågripelsen av Hansen, opplyser at arrestasjonen skal ha sammenheng med en sak som omhandler hvitvasking. Hvor store beløp som er involvert, er ikke kjent for Finansavisen.

RAZZIA: Tirsdag kveld tok etterforskere seg inn i en bolig i Ankerveien i Oslo, som Per Morten Hansen bor i når han er i Norge. Eieren av boligen var ikke kjent med politiransakingen da Finansavisen kontaktet vedkommende i går. Foto: Oliver Orskaug

Advokat Christian Flemmen Johansen hos Advokatfirmaet Elden, har tidligere i år bistått Hansen da han og en annen person i mars saksøkte en bedrift i Vestfold og noen privatpersoner. Motparten mente søksmålet var uberettiget, og det ble da også avvist av tingretten.

Finansavisen har forsøkt å få avklart om advokat Flemmen Johansen representerer Hansen etter at han ble pågrepet i Danmark.

– Jeg kan foreløpig ikke svare på noen spørsmål, er hans knappe kommentar.

Razzia i Holmenkollen



Samme dag som Hansen ble pågrepet på hovedflyplassen i Danmark, gikk norsk politi til aksjon på kvelden i en kjedet enebolig i Ankerveien 53 B i Oslo.

Det ble gjennomført en ransaking i boligen som et familiemedlem av Hansen disponerer.

Hansen som flyttet fra Norge for flere år siden, har siden bodd på ulike adresser i London. Nå er han bosatt i en eldre mursteinsbygning i Camden Town.

Når han er i Norge, bor han i boligen i Ankerveien. Det har han gjort i 10-15 år, ifølge flere kilder Finansavisen har snakket med.

Det er uklart om politiet gjorde noen beslag i boligen i Oslo. Den er nå uansett utilgjengelig for andre, etter at en låsesmed som ble rekvirert av politiet tirsdag kveld, har skiftet lås på døren og byttet den ut med en hengelås.

Det er ikke Hansen som eier boligen i Oslo, men en privatperson han har en relasjon til.

Vedkommende var ikke kjent med at det hadde vært en politiransaking i boligen da Finansavisen snakket med eieren i går.

TIRSDAG KVELD: Etter at politiet var ferdig med ransakingen, ble en låssmed tilkalt for å blombere døren slik at ikke noen personer kan ta seg inn. Foto: Oliver Orskaug

Fengsel for heleri

Drammenseren Per Morten Hansen har en lang merittliste bak seg når det gjelder forretningsprosjekter i grenseland av loven. Tidlig i karrieren handlet det om restaurantdrift.

I 1988, ett år etter børskrakket, tok han styringen i Oslo-restauranter som Lafayette, Frölich og Le Canard, hvilket raskt gikk galt.

Deretter gikk turen tilbake til Drammen der han drev nattklubben og restauranten i Morrison Hotell en kort periode tidlig på 1990-tallet. Samtidig hadde han rukket å kjøre helsesenteret Akropolis i grøften, fått konkurskarantene og blitt politianmeldt i Bach-saken.

Så startet han med import av Daewoo og High Thai-produkter med støtte fra Suldal kommune og SND. Gjennom selskapet Elspar solgte han CD-spillere og videokassetter til Elkjøp, Eilag og Spaceworld til griselave priser, der kassettene gikk for 21 kroner stykket.

Bare importavgiften var på 18 kroner. Men Hansen betalte ikke denne, og da Tollvesenet kom, endte det i konkurs. Kommunen satt igjen med tre millioner kroner i gjeld.

Bedrageri og vold

Utover på 1990-tallet fortsatte Hansen med salg av slanketyggegummi under merkenavnet Gumtech, hvorpå Økokrim gikk til razzia.

I samme periode skaffet han seg en 52 fots yacht som lå fortøyd på Aker Brygge og fraktet Hansen og venner rundt på fjorden. Yachten var finansiert i SND basert på at den skulle gå i charter i Kristiansand.

Deretter slo han seg inn på import av romfartsinspirerte klær på lisens fra romfareren Neil Armstrong.

Deretter skulle de selge nudelproduktene til Mr Lee, men Herr Lee hadde for lengst solgt rettighetene til Toro. Hansen ble i 2003 ble han dømt til 18 måneders fengsel for grovt bedrageri av 5 millioner kroner og for bounndragelse og vold. Han fikk fem års konkurskarantene.

Deretter etablerte Hansen seg i London der han drev rådgivningsselskapet Bull Corporate Service før det ble mindre å høre fra Hansen. Så dukket han opp i 2010 etter å ha blitt venn med Arkadiy Abramovitsj, sønn av den søkkrike Chelsea-eieren Roman Abramovitsj. «Norsk svindler bag russisk FCK-bud» var krigstypene i den danske avisen Børsen.

Duoen ville kjøpe det dengang gjeldstyngede selskapet Parken, som eide fotballklubben FCK København. Men alt havarerte - ifølge Hansen som følge av grådighet, lekkasjer og aksjehandel utenfor kontroll.

ABRAMOVITSJ-KONTAKT: Finansavisen møtte Per Morten Hansen i 2010 i dagligstuen på Continental da han følte seg lurt etter mislykket forsøk på kjøp av den danske fotballklubben FCK. Foto: Iván Kverme

«Jeg gjør alt for å legge fortiden bak meg. Det som trengs er godt arbeid gjennom lang tid», uttalte Hansen da Finansavisen dengang møtte ham i dagligstuen på Continental.

Kemnerkrav og FBI

I 2015 omtalte nettavisen NA24 at Hansens Luxembourg-registrerte selskap, Zoltav Holding Ltd, samt gjennom Anturion Ltd på Guernsey, var største aksjonær i det norske OTC-selskapet Aladdin Oil, med 400 millioner i fremførbart underskudd. I kulissene lå en russisk oligark, en libanesisk milliardær, en omstridt forsvarssjef og toppadvokater.

Hansens forretningspartner i Anturion ble arrestert av FBI og senere dømt til tre år og ti måneders fengsel. I tillegg skal han ha hvitvasket millionbeløp ved å overføre dem fra USA til skatteparadiset Jersey.

Også Hansens navn ble i den forbindelse nevnt i FBI-rapporten.

Hansen har dog betegnet rapporten som «positivt feil» overfor NA24, og nektet å ha hatt noe med saken å gjøre.

I 2017 ble Hansen siktet for skatteunndragelse i det kemnerkontoret i Oslo mente Hansen hadde skattbare inntekter på nær ti millioner i perioden 2009 til 2015 uten at det var innberettet lønn. I den forbindelse ble det tatt arrest til sikring av skattekravet for inntil 4,2 millioner i boligen hans i Holmenkollen, som ikke står på Hansen, men det kemneren mener er en fiktiv eier, samt landstedet i Kragerø.