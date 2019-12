Stordalen-restaurant ble svindlet med bankterminaler, men Brasserie France ble svindlet først.

– Vi forstod ikke at vi var svindlet før Elavon ringte oss, sier daglig leder Knut Wesenberg i Brasserie France til Finansavisen.

Elavon er for ordens skyld en konkurrent av Nets, og er kortinnløser og leverandør av betalingsterminaler.

VOKSER: Petter Stordalens Restaurant Teatro ble svindlet for rundt 330.000. Nå viser det seg at også andre er utsatt for den samme svindelen, av en internasjonal bande. Nå er to restauranter svindlet, og det skal være store mørketall. Foto: Iván Kverme

I Restaurant Teatros tilfelle ble det forsøkt å trekke over 1,6 millioner, hvor leverandøren Nets fikk stanset rundt 1,3 millioner, men ikke alt. På Wesenbergs restaurant ble det forsøkt å trekke nesten 1,3 millioner, og også her fikk leverandøren stanset noe, men tapet endte likevel på 244.000 kroner.

– Dette beviser jo at vi som næringsdrivende løper en enorm risiko ved å ha betalingsterminaler, sier daglig leder Jon Andreas Lysebo i Restaurant Teatro, og legger til:

– For det kan jo ikke være riktig at vi blir holdt ansvarlig for datainnbrudd hos leverandørene våre?, spør han oppgitt.

OPPGITT: Daglig leder Jon Andreas Lysebo i Restaurant Teatro. Foto: Olav Gram Degnes

Styres via blåtann

For snaue tre uker før Stordalen-restauranten Teatro ble frastjålet en bankterminal var det ubudne gjester hos restaurant Brasserie France i Øvre Slottsgate. Wesenberg oppdaget den 30. mars at det manglet en terminal, og trodde først at en ansatt muligens hadde forlagt den i garderoben eller annet.

Det ble allikevel lett etter terminalen overalt, selv i søppelkasser i nærheten.

– Tanken på at noen hadde stjålet den til egen vinning var fjern. Terminalene brukes til å betale med, ikke til å ta ut penger, sier Wesenberg.

Terminalene Wesenberg bruker er dessuten linket opp mot kassasystem deres med blåtann, og har derfor ikke sim-kort. Derfor burde den ikke være interessant for andre enn oss her i huset, trodde han.

– I tillegg leier vi terminalene, blant annet for alltid å ha oppdatert programvare, sier Wesenberg.

Måtte engasjere advokat

Men tirsdag 4. april ble han kontaktet av Evalon, som fungerer som innløser for kredittkortselskapene (Visa, Mastercard, Amex, Diners og Bankaccept).

« Det vi har identifisert er manuelt inntastede transaksjoner for totalt NOK 1 200 100,00, mens det er gjort krediteringer til kort disponert av svindlerne for NOK 1 240 011,00.

Vi har mens vi jobber med denne saken satt kontoen deres på hold, slik at ingen flere transaksjoner skal gå igjennom og holder pr. i dag NOK 1 226 638,83 i reserve (mesteparten av dette er fra de manuelt inntastede transaksjonene). Av krediteringer gjort har vi kontaktet utstederne for å stanse midlene før svindlerne klarer å tilegne seg disse. Vi har slik det ser ut nå klart å stanse NOK 996 000 av de krediterte beløpene, mens det ser ut til at svindlerne kan ha fått ut NOK 244 000,» skrev Elavon i en e-post til Wesenberg.

At restauranten nå må bære et tap på 244.000 kroner, etter å ha bli frastjålet en bankterminal som er misbrukt av profesjonelle tyver som programmerer terminalene, forstår han ingenting av.

STJÅLET: Daglig leder Knut Wesenberg hos restauranten Brasserie France fikk en internasjonal bande på besøk. Kun en bankterminal ble stjålet, men nær 250.000 ble likevel tappet fra denne. Foto: Knut Wesenberg

– Måtte dere sette advokat på saken?

– Ganske snart etter, for å få litt større press på Elavon.

Det er advokat Pål Sveinsson i ADEB som bistår restauranten.

Leier terminalene av Nets

Oslo-restaurantene har en ting til felles ved siden av å selge mat og drikke, og det er bankterminalene.

– Vi leier terminaler av Nets, men der var det vanskelig å komme igjennom. Siden det var Elavon som varslet oss, ble det Elavon vi forholdt oss til, sier Wesenberg.

– Hva mener Elavon at dere kunne gjort annerledes?

– Å vise til at betingelser blir endret på nett via månedsrapporten vi får (ca 40 sider med transaksjoner) for at vi selv skal oppdatere oss på endringer i avtalen, holder ikke, sier han, og legger til:

– Månedsrapporten inneholder bare tall som datasystemet vårt forstår. Det er heller ingen som sier at betalingsterminalen skal være låst inn eller sikret på et vis for å forhindre at tyveri kan skje. Jeg synes det er merkelig stille om det, og tenker at her er det mektige institusjoner som styrer media. Det må jo være mange som kjenner til svakheter i betalingsterminaler, sier Wesenberg.

HVEM BÆRER ANSVARET?: Hvem er egentlig ansvarlig, dersom en stjålet terminal brukes til å kreditere stjålne kort? Det lurer daglig leder Knut Wesenberg på Brasserie France på, etter å ha tapt nær 250.000 kroner på svindelmetoden. Foto: Yann Bougaran

Dårlig holding mot kundene

Lysebo i Teatro blir ikke overrasket når han hører om svindelen, som skjedde noen uker før han selv fikk besøk.

– Vi fikk jo beskjed av Nets om at vi måtte behandle terminaler som kontanter, sier han.

– Men dette problemet er tydeligvis større. Hvor mange har egentlig opplevd dette? Det er også veldig rart at vi må dekke tapet. Det er jo hacking, det er jo ikke engang stjålet fra våre kontoer, sier han.

– Det jeg faktisk er mest opprørt over er holdningene til Nets, som ikke tar ansvar i det hele tatt, men skyver alt over på oss, sier Lysebo.

Er din restaurant eller butikk utsatt for terminalsvindel? Ta kontakt med Finansavisen.