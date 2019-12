Svindlet bitcoin-investorer for 3,3 mrd. kroner

Politiet i den brasilianske delstaten Paraná gjennomførte forrige torsdag storstilte razziaer i Sao Paulo, Curitiba og andre byer.

Operasjonen involverte 50 personell, 20 politibiler og et helikopter, ifølge Coindesk.

I alt ble ni personer arrestert og siktet for svindel, hvitvasking av penger, kriminelt samarbeid og forfalskning.

Brukte sosiale medier

Gruppen skal siden i fjor ha brukt sosiale medier til å markedsføre en «bitcoin-mulighet» som angivelig skulle gi gevinster på 3–4 prosent per dag.

Rundt 5.000 personer lot seg lokke, og nå skyldes de i alt 1,5 milliarder brasilianske real, tilsvarende 3,3 milliarder kroner. Etter at pengene var «investert», ble ofrene bedt om å vente og la kapitalen vokse. Ifølge politiet ble de i år fortalt at deres kontoer var frosset i seks måneder. I praksis var pengene tapt.

Kryptokjendis involvert

En annen nettside, Cointelegraph, opplyser at Daniel Kaminski de Souza er blant de som er anklaget i den brasilianske kryptosaken. Han skal ha vært hovedansvarlig for de to selskapene som ble brukt i ponzisvindelen, Krypto Unite og Blockchange.

De Souza har hittil vært best kjent som en av lederne i utviklingen av kryptovalutaen Ethereum Classic.

I kryptosirkler kalles han «Profeten Daniel». Brasilianeren er utdannet ingeniør ved Universitetet i Paraná og begynte å produsere og kjøpe bitcoin allerede i 2013, mens han var ansatt i Electrolux.

Politiet tok 24 luksusbiler

I forbindelse med svindlingen skal De Souza ha brukt en bilforhandler til å hvitvaske de store pengesummene som strømmet inn.

Da politiet kom for å arrestere ham, var kryptokjendisen ikke til stede i sitt hjem, og han er fortsatt på rømmen. Myndighetene har imidlertid frosset 16 bankkontoer og tatt beslag i 24 luksusbiler.

For øvrig skal ofrene ha inkludert svindlernes egne familiemedlemmer. I tillegg til Krypto Unite og Blockchange, er kryptobørsen Braziliex nevnt i anklagene. Sistnevnte er imidlertid ikke under etterforsking, ifølge politiet i Paraná.