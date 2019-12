Krevde over 17 millioner kroner av staten - fikk null

Han ble anklaget i Økokrims korrupsjonssak. Clauw ble frikjent sammen med tidligere Yara-konsernsjef Thorleif Enger og tidligere Yara-direktør Tor Holba.

Franske Clauw får derimot ingenting i erstatning, selv om han krevde 17,4 millioner kroner. Det har Oslo Tingrett besluttet, ifølge Dagens Næringsliv som omtalte saken først.

– Uten rimelig grunn

– Retten finner at kravet på erstatning og oppreisning skal falle bort fordi Clauw ved sine handlinger har gitt foranledning til etterforskningstiltak og motvirket opplysning av saken uten rimelig grunn. Retten finner at Clauw er nærmest til å bære risikoen for disse forholdene, skriver Oslo tingrett i dommen.

Til sammenligning fikk Holba 36 millioner kroner i erstatning.

Yara-saken i 2016 er blitt omtalt som en av Norges mest alvorlige korrupsjonssaker.

Enger til sak

I sommer ble det kjent at Thorleif Enger fikk avslag på sitt krav til Statens sivilrettsforvaltning på 19,5 millioner kroner. Enger krevde erstatning etter at han ble frikjent for grov korrupsjon i Borgarting lagmannsrett i 2016.

Da hadde han først blitt dømt til tre års fengsel i tingretten i Økokrim-saken mot ham og tre andre tidligere Yara-ledere. I november tok Enger kravet videre, og gikk til sak mot staten ved Justis- og beredskapsdepartementet. I mars neste år møtes partene i Oslo tingrett.