Mazyar Keshvari må møte i retten i ankesak

Beslutningen om å ta inn saken til behandling kom et par dager før julaften, ifølge Nettavisen.

– Vi er tilfreds med at saken er henvist til ankebehandling, slik at vi får prøvd vår anførsel om strengere straff fordi han er stortingsrepresentant. Slik vi ser det er det grunnlag for å gi strengere straff enn det tingretten la til grunn, sier statsadvokat Monica Krag Pettersen til avisen.

Den tidligere Fremskrittsparti-politikeren ble i Nedre Romerike tingrett 23. oktober i år dømt til sju måneders ubetinget fengsel for å ha lurt Stortingets administrasjon til urettmessig å utbetale ham 450.000 kroner i reiserefusjon.

Påtalemyndighetens påstand var ett og et halvt års ubetinget fengsel.

– Vi mener helt klart det er skjerpende at han har hatt en posisjon som bygger på tillit, har hatt tilgang til midler betalt av folks skattepenger, og at tilliten hans posisjon krever er brutt, sier Krag Pettersen.

Keshvaris forsvarer, John Christian Elden, mener det er leit at saken ikke er avsluttet.

– Da blir det bare å møte i retten og argumentere for hvorfor straffen skal settes ned, sier han til avisa. I retten vil han argumentere for at straffen skal justeres til 120 dager, altså fire måneder.

Ankesaken er foreløpig ikke berammet, men lagmannsretten opplyser til avisen at det muligens blir i løpet av første halvdel av 2020.

