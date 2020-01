Sint Nordea-kunde skulle sprenge bankfilial

En 57 år gammel mann fra Stabekk møtte fredag i Asker og Bærum tingrett, tiltalt for alvorlige trusler som skaket opp de ansatte i Nordeas filial i Sandvika.

Det var i løpet av et halvannet døgn i slutten av november i fjor at mannen sendte flere meldinger via Nordeas chattesystem, og innholdet i meldingene var ikke av det hyggelige slaget.

Skulle bombe filialen

Ifølge tiltalen var de egnet å skape alvorlig frykt hos dem truslene var rettet mot.

Det skal «bli en svart fredag om noen dager for dere i Elias Smiths vei 24 i 5. etasje», sto det i en av meldingene. Adressen mannen viste til, er identisk med Nordeas filial i Sandvika.

«Nå bør dere kontakte terrorpolitiet», het det i en annen melding.

Utgangspunktet for at meldingene ble sendt, var at mannen ba banken om hjelp med å få BankID til å fungere, men feilen lot seg ikke rette der og da.

Mannen, som opplyste at han for tiden er en arbeidsledig økonom, ble frustrert da ikke BankID virket, og at truslene fra 57-åringen ble skrevet i opphisselse.

«Dere må bare bombes», sto det videre i en melding fra mannen, som viste til at det han sa var å regne som et «terrorløfte».

Evakuerte de ansatte

– Slike hendelser som dette hører heldigvis til sjeldenhetene, uttaler kommunikasjonsrådgiver Simen Kjønnås Thorsen i Nordea til Finansavisen.

Etter at truslene ble fremsatt valgte Nordea å evakuere alle sine ansatte, og med det ble også alle andre personer i bygget i Sandvika evakuert.

– Vi har prosedyrer for hvordan vi håndterer krisesituasjoner, og har rask beredskap når hendelser oppstår, sier Thorsen.

Mannen har i avhør hevdet at han ikke hadde noen intensjon om å følge opp truslene, men påtalemyndigheten opplyste retten at det hadde ikke de ansatte noen kjennskap til.

For kundebehandlerne som mottok disse truslene, er det klart at det kan ha fremstått som skremmende, opplyste påtalemyndigheten retten.

Mannen bor mindre enn ti minutters biltur unna bankfilialen i Sandvika.

Slipper å sone

Ifølge tingrettsdommer Diderik Heiberg Danbolt kvalifiserer truslene mannen kom med til ubetinget fengsel.

Men fordi 57-åringen har avlagt en uforbeholden tilståelse og truslene ble rettet via en chattetjeneste og ikke direkte til en eller flere personer, har retten under tvil kommet frem til at dommen kan gjøres betinget. Det er også i tråd med påtalemyndighetens påstand.

Mannen dømmes derfor til 15 dagers betinget fengsel med to års prøvetid.

– Vi ønsker ikke å kommentere dommen, sier Nordeas kommunikasjonsrådgiver.