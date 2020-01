Bergensinvestor skal ha lurt Pareto Bank for 93 mill.

Det var i midten av juli i år at tiltalen mot den skandaleombruste eiendomsinvestoren Eirik Hokstad fra Bergen ble tatt ut av statsadvokatene i Hordaland, Sogn og Fjordane. Den gang ble ikke detaljene i tiltalen kjent, ettersom den ikke var blitt forkynt for Hokstad.

Politiet opplyste i fjor sommer at det dreide seg om bedrageri i 100-millioners klassen og forfalskning av dokumenter. I tiltalen, som nå er tilgjengelig, går det frem at store deler av disse pengene er fra Pareto Bank.

Hokstad skal ha lurt banken til å utbetale totalt 93 millioner kroner.

Han skal også ha forfalsket en rekke kjøpe- og leiekontrakter, i tillegg til at han har opprettet falske eposter i navnet til en advokat ansatt i Simonsen Vogt Wiig. Epostene ble brukt for å bekrefte at et økonomisk oppgjør hadde funnet sted våren 2018.

Strafferammen for forholdene Hokstad er tiltalt for er 12 år.

Forfalsket avtale

Hokstad fikk to lån fra Pareto, på 65 og 28 millioner kroner, blant annet via selskapene Gustav Finans AS og Dovre Kapital AS, ved å legge frem falsk eller uriktig dokumentasjon. Lånene ble innvilget med sikkerhet i flere eiendommer i Bergen, der investoren skal ha lagt frem falske kjøpe- og leiekontrakter.

En av eiendommene Hokstad fikk innvilget lån til var Bankvegen 4, der han la frem falske kontrakter som viste at Hero Norges asylmottak på Arna skulle leie lokaler for 2,3 millioner kroner i året. Avtalt årlig leie var imidlertid bare 300.000 kroner.

I tillegg sendte Hokstad en falsk kjøpekontrakt til Pareto Bank som viste at Bergen kommune hadde inngått avtale om å kjøpe en eiendom i Øvregaten 5 for 39,4 millioner kroner.

Hokstad skal dessuten ha oppgitt for høy salgssum på to andre eiendommer. Ifølge en falsk kjøpekontrakt ble en bygård i Fosswinckelsgate 54 solgt for 18,2 millioner kroner. Reell kjøpesum var 12 millioner. Hokstad la også frem papirer overfor banken som viste at han hadde solgt en bygård i Vestre Murallmenningen 4 for 21,4 millioner, mens den egentlig ble solgt for 18,8 millioner.

Ifølge Dagens Næringsliv fattet Pareto Bank mistanke om at noe var galt høsten 2018, mer enn to år etter at det første lånet på 65 millioner kroner ble utbetalt. Da gikk banken til tingretten og fikk arrest for 40 millioner kroner.

Erkjenner delvis skyld

I september i år skrev Bergens Tidende at Hokstad hadde erkjent flere straffbare forhold. Etter hva Finansavisen erfarer skal det dreie seg om lånene fra Pareto Bank. Saken var derfor på vei til Bergen tingrett som en tilståelsessak. Men i etterkant skal nye punkter ha blitt lagt til i tiltalen, slik at det nå er satt av fire uker til behandling av saken.

Det er to lån fra Handelsbanken og Fana Sparebank som har dukket opp i senere tid, på henholdsvis 6,8 og 7,8 millioner kroner.

«Påtalemyndigheten valgte imidlertid kort tid før beslutning om tiltale å ta ut siktelse for ytterligere to forhold. Dette er forhold Hokstad ikke erkjenner straffskyld for og som han heller ikke anser forsvarlig eller objektivt etterforsket», skriver Hokstads advokat Erik Ulvesæter i en epost til Finansavisen.

«Hva angår beløpsangivelsen i tiltalen vil Hokstad påpeke at disse ikke er representativ for reell fare for tap. Hokstad ønsker å gjøre opp for seg og arbeider løpende med realisering av aktiva og opprettholde drift med mål om at de involverte ikke skal påføres økonomisk tap», fortsetter han.

Varetektsfengslet

Det er dog ikke eneste runden den fallerte investoren skal ha i tingretten i år. Allerede i januar må Hokstad og en tidligere kompanjong møte på grunn av et sivilt erstatningskrav mot dem.

Og han er heller ikke ukjent med å være i politiets søkelys. Hokstad stod nemlig bak skandaleprosjektet Sorbonne, som drev med utleie av studenthybler i Bergen sentrum, sammen med Asgeir Steinsland Hansen. Sorbonne hadde angivelig 150 utleieleiligheter og 500 leietagere, men i 2015 gikk selskapet over ende.

To år senere ble både Hokstad og Steinsland Hansen varetektsfengslet, siktet for grov økonomisk utroskap i forbindelse med eiendomstransaksjoner internt i Sorbonne-systemet.

Saken mot Steinsland Hansen ble senere henlagt som intet straffbart forhold. Det samme ble sakene mot to andre personer som var siktet i samme sakskompleks, fordi det ikke var nok bevis til å ta ut tiltale.