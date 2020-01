Færre utsatt for ID-tyveri

Det viser en undersøkelse utført av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og Skatteetaten.

Undersøkelsen viser at 2,5 prosent av de spurte har opplevd at andre har misbrukt deres identitet til å begå kriminelle handlinger. Tidligere år har gjennomsnittet vært på rundt 3,7 prosent. Det betyr at antall rammede er redusert med rundt 50.000 personer.

33 prosent av dem som har fått sin identitet misbrukt har opplevd at andre har kjøpt en vare eller tilsvarende i deres navn på internett.

21 prosent oppgir at noen har kjøpt en vare eller tilsvarende i butikken i deres navn, mens 13 prosent sier at andre har utgitt seg for å være dem på sosiale medier.

Seniorrådgiver Ole Anders Ulsrud i NorSIS, mener ulike sikkerhetstiltak kan forklare deler av nedgangen.

– Vi tror at de viktigste årsakene til at dette har gått ned er økt bruk av BankID, både av finansinstitusjoner og andre utsalgssteder, men også at flere bruker totrinnsbekreftelse ved innlogging. Det gjør det langt vanskeligere å misbruke andres identitet på sosiale medier og lignende, sier Ole Anders Ulsrud i NorSIS.

I undersøkelsen oppgir 37 prosent at de benytter seg av totrinnsbekreftelse der dette er mulig. For bare to år siden lå denne andelen på 29 prosent.

