Ølen Betong-gründer ble truet med sannhetsserum

– De åpnet en koffert og tok ut en masse sprøyter og sa de skulle gi meg sannhetsserum. Jeg har diabetes og tenkte at jeg kan bruke det. Jeg sa at om jeg får i meg fremmede stoffer, så dør jeg. Da pakket de sammen, og etter seks-sju timer ble jeg satt fri, forklarte Atle Berge og beskrev opplevelsen som en blanding av en amerikansk actionfilm og et mareritt.

Mens dette skjedde i mai 2016, arbeidet hans selskap med en stor kontrakt med det russiske konsernet Novatek. To måneder senere ble han utestengt fra Russland og ilagt innreiseforbud i ti år.

– Sommeren 2017 fikk vi beskjed om at det ikke var aktuelt å gå videre med et strategisk samarbeid med en så stor kontrakt, sa 67-åringen da han vitnet i Oslo tingrett tirsdag.

Tapet dette og utestengelsen fra Russland påførte konsernet, er anslått til å være på rundt 145 millioner kroner av saksøker, som krever erstatning av staten.

Kritisk til norsk politikk

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted trakk fram at Berge har vært kritisk til norsk politikk overfor Russland, noe vitnet bekreftet.

– I et av mine møter med den russiske ambassadøren sa han til meg at norske myndigheter må ta skjeen i en annen hånd. Det har jeg prøvd å påvirke, men jeg har ikke fått det til, sa han og ga uttrykk for at han var bitter på norske myndigheter.

67-åringen mente det er en skam hvordan norske myndigheter har oppført seg overfor Russland og var svært skuffet over at han ikke fikk møte daværende utenriksminister Børge Brende (H).

– Jeg er blitt møtt med taushet fra UD, og E-tjenesten viser til UD. Det er en ansvarsfraskrivelse, sa Berge, som reagerte på utspørringen med irritasjon ved en anledning.

Avhørt med pistol

I tillegg til Atle Berge gjelder også erstatningssøksmålet Kurt Stø som var maskinkjører for Ølen Betong i Murmansk. Også han ble avhørt av FSB som følge av kontaktforsøkene fra norsk etterretning i Norge.

Sommeren 2015 ble han pågrepet av FSB da han var i ferd med å gå inn i leiligheten sin i Murmansk.

– Plutselig var jeg i håndjern. Jeg ble tatt av to bodybuildere, som kom sammen med en tolk. De var hele tiden ute etter kontakten med PST. Han som sa han var sjefen, knuste computeren og dro fram en pistol de holdt mot hodet mitt. De truet med å kaste meg i fengsel, sa 67-åringen.

FSB hadde bilder av PST-tjenestemannen som gjentatte ganger hadde kontaktet ham i Norge og av leiligheten hans i Kirkenes. Ut fra det har Stø konkludert med at russisk etterretning opererer i Kirkenes.

