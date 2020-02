Tvist om Twist og høretelefoner i Bergen

Prisene på Twist-sjokolade, høretelefoner og ergonomiske mus ble satt veldig lavt da rekvisitaleverandøren Staples vant en anbudskonkurranse om levering til Bergen kommune. Kontrakten med en ramme på 80 millioner kroner over fire år ble imidlertid sagt opp etter ni måneder etter at leverandøren økte prisene, skriver Bergens Tidende.

– Stables ønsket ikke å stå ved disse prisene. Da vi ikke kunne bli enige om en omforent varekatalog, ble vi satt i en situasjon som gjorde at vi ikke kunne fortsette, sier kommunens innkjøpssjef Birgitte Gullestad.

Staples' advokat skriver i et brev til kommunen at den hadde tatt ut langt mer av enkelte produkter enn hva det var lagt til grunn i anbudskonkurransen. Dette gjaldt spesielt ergonomiske mus og headset, men også uttaket av møtesjokolade var et ømt punkt.

– Som redegjort for tidligere har det vært et uttak av Twist som har oversteget med mer enn 1000 prosent av estimatet, ­skriver advokaten i brevet.

Gullestad forklarer det påviste overforbruket av enkelte produkter i anbudet som et resultat av at Staples hadde dumpet prisene. Da kunne kommunen kjøpe inn mer.

