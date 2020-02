Svindlere tappet Oljedirektoratet for over 17 millioner kroner

Det er DNB som har fått pengene i retur fra den britiske forretningsbanken Lloyd's Bank, skriver Teknisk Ukeblad.

I november fikk Oljedirektoratet (OD) en epost-faktura fra et amerikansk selskap som har jobbet med kartlegging av havbunnsmineraler i Norskehavet. Både beløp og leverandøren stemte.

To dager senere fikk direktoratet en ny epost om at kontonummeret for utbetalingen skulle endres. Direktoratet kontaktet økonomiavdelingen i selskapet og fikk bekreftet det nye kontonummeret. Beløpet ble så utbetalt til en konto i en britisk bank.

– Vi sendte forespørselen til riktig adresse, men fikk svar fra svindlerne. Det oppdaget vi dessverre ikke, for epostadressen var veldig lik den vi sendte til, sa kommunikasjonsrådgiver Eldbjørg Vaage Melberg i Oljedirektoratet til TU i desember.